„Ne-am despărțit prietenește. Am avut o intenție bună, dar lucrurile au luat-o în altă parte, din păcate, pentru domnul Cristoiu. De la Năstase și Dragnea așa jihad pe o persoană n-am mai văzut, parcă a fost criminal. Până la urmă, domnul doctor, cu bune, cu rele, știm ce fac medicii. Cu toate studiile noastre nu puteam să mergem înainte, era și vorba despre votul politic al Coaliției. Din păcate, lipsa experienței politice a domnului Cîrstoiu s-a văzut”, a declarat Stănescu la Parlament.

Întrebat de jurnaliști cine trebuie să-și asume eșecul nominalizării lui Cătălin Cîrstoiu, secretarul general al PSD a răspuns:„Ne-am asumat toți această decizie cu Cîrstoiu, nu neapărat domnul Ciolacu. Toți am crezut că varianta doctorului Cîrstoiu este o variantă bună. Din păcate, bucureștenii ne-au spus altceva. Am crezut că cele două electorate ale PSD și, respectiv PNL, vor coagula. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru. Probabil a fost și vina specialiștilor noștri care nu ne-au adus documente ca să înțelegem acest lucru și am luat o decizie care nu a fost bună. Candidatul nu a fost perceput și de stânga și de dreapta, foarte complicat acest lucru. În viața tot timpul înveți mai ales în politică, niciodată ceva nu seamănă cu altceva”.

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la rândul său, că responsabilitatea deciziei aparține celor două partide.

Grindeanu a fost întrebat dacă a înţeles raţionamentul pentru care PSD şi PNL au venit acum cu candidaturi separate pentru Primăria Capitalei, după ce iniţial stabiliseră susţinerea unui candidat comun.

„Pe toate analizele făcute de noi toţi, în modul ăsta maximizăm cel mai mult scorul politic. (…) Nu a decis Marcel Ciolacu. Au decis cele două partide. Partide, nu lideri”, aspus Grindeanu.

Întrebat despre faptul că s-a spus despre Gabriela Firea şi despre Sebastian Burduja că nu reuşesc să coalizeze electorat din ambele părţi, iar rezultatul va fi defavorabil celor doi, prim-vicepreședintele PSD a răspuns: „Era vorba atunci dacă e unul din cei doi. Gabi Firea era dificil să ia voturi dinspre partea liberală, cum, la fel, Burduja era greu să ia voturi social-democrate”.