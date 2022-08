Crin Bologa, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție

Crin Bologa, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, încasat anul trecut peste 250 de mii de lei. Adică puțin peste 21.000 de lei pe lună. Însă Bologa a mai încasat alți peste 50 de mii de lei ca salarii restante de pe vremea când era procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj.



Împreună cu soția, Crin Bologa deține mai multe terenuri în Zalău, în comuna Corbu din Constanța, sau în Cluj-Napoca. Cei doi mai au și o casă de locuit în Zalău de 450 de metri pătrați și alte două apartamente în Cluj-Napoca. Șeful DNA are și două autoturisme și peste 33.000 de lei într-un cont de economii. Soții Bologa au și investiți de 45.000 de lei în titluri de stat.

Șefa DIICOT - Oana Daniela Pâțu

Dintre toate marile parchete, doar DIICOT nu are un procuror-șef deplin. Parchetul anti-mafia este condus, după demisia Giorgianei Hosu, de Oana Daniela Pâțu. Aceasta a câștigat anul trecut, potrivit declarației de avere, peste 25.000 de lei lunar. Șefa DIICOT deține nu mai puțin de zece terenuri, trei case și 4 apartamente. Însă mai mult de jumătate dintre ele sunt primite ca moștenire. În conturile sale de economii are aproximativ 300 de mii de lei, adică echivalentul salariilor sale pe un an întreg.

Procurorul General al României - Gabriela Scutea

Cel mai mare venit îl are Procurorul General al României. Potrivit declarației de avere, Gabriela Scutea a câștigat într-un singur an peste 260.000 de lei din salariu, plus alți aproape 120 de mii de lei ca restanțe și încă 120 de mii dintr-o indemnizație de membru de drept al CSM. Luând în calcul și alte diferențe salariale primite, suma totală se ridică la peste jumătate de milion de lei.



Mai mult, șefa Ministerului Public are două terenuri și două case de locuit în Brașov, iar în conturile de economii are aproximativ 620.000 de lei, adică mai mult decât venitul ei anual.