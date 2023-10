Deși vorbesc despre o alianță la viitoarele alegeri, PNL și PSD ar putea să meargă separat la prezidențiale. Iar tot mai multe voci îl propulsează pe Eduard Hellvig drept candidatul liberalilor pentru Cotroceni.

"Am lucrat bine cu Hellvig, il apreciez mult pentru ce a facut in politica si la conducerea SRI. Este oricand binevenit in PNL. PNL e un partid deschis, avem nevOIE de oameni de valoare", a declarat Nicolae Ciuca, duminica, la o emisiune TV.

Eduard Hellvig a demisionat de la șefia SRI după opt ani de mandat. Acum, el ar putea să revină printre liberali.

"Este momentul sa constat ca obiectivele profesionale propuse au fost indeplinite", afirma Hellvig in declaratia sustinuta in ziua in care si-a anuntat demisia de la conducerea SRI.

Hellvig este familiarizat cu funcțiile politice. Înainte să intre în serviciile secrete, el a fost secretar general al PNL, europarlamentar, dar și ministru al Dezvoltării și Turismului.

Și PSD ar putea să vină cu un candidat surpriză. Potrivit unor surse, în sondajele interne este măsurat Mircea Geoană. Dacă ne luăm după istoric, candidatul ar putea fi însă președintele partidului, respectiv Marcel Ciolacu.

Cine este Eduard Hellvig?