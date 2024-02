Deși a mărturisit că o susține în continuare pe Gabriela Firea pentru această funcție, Cristian Popescu Piedone a punctat faptul că și Partidul Umanist Social Liberal va avea propriul candidat pentru funcție.

"Cristian Popescu Piedone, în calitate de președinte al Partidului Puterii Umaniste, atunci când a fost suspendată din Partidul Social Democrat (Gabriela Firea s-a autosuspendat din partid, n.r.)... PPU a emis un comunicat, al cărui semnatar sunt, în care am spus că o susținem în continuare pe candidata Gabriela Firea la funcția de primar general.

Nu ne dezicem de ce am spus, dar asta nu înseamnă că PUSL nu o să aibă un candidat propriu la Primăria Capitalei. Noi, PUSL, o susținem pe Gabriela Firea, s-ar putea ca PSD să susțină candidatul PUSL. Eu nu o să ies niciodată în cadrul unui partid să-mi cerșesc funcția.

Domnia sa a spus că nu are nevoie de niciun sprijin. Putea să spună, cu subiect și predicat... Probabil în vâltoarea exprimării și eu știu ce vrea să facă ea, mai uită, e normal să uite, dar când spune că nu are nevoie de niciun sprijin, să-și aducă aminte că, fără să ni-l ceară, am fost lângă domnia sa", a spus Cristian Popescu Piedone, marți seara, la Realitatea PLUS.