Trecutul il prinde din urma pe fostul presedinte Traian Basescu. Desi nu si-a asumat niciodata ca a fost colaborator al Securitatii, negand pana in panzele albe pata de "securist", Instanta Suprema a decis, definitiv, contrariul. Nu este singurul scandal din care Basescu vrea sa iasa basma curata jucand cartea naivitatii. Recent, presa germana a relatat, intr-un amplu material, ca asupra sa si a fiicei sale Ioana planeaza suspiciuni privind interese obscure tesute tocmai la Moscova. Familia lui Băsescu "a vulnerabilizat puncte strategice" pe bani, scriu jurnalistii de la Deutsche Welle, care fac legatura cu spionii de la Gazprom. In schemă ar fi intrat si firma Euroconstruct, cea care a asfaltat intreaga Capitala pe vremea cand fostul presedinte era primar. Acesta ar trebui sa ofere cel putin o explicatie cu privire la contractele incheiate cu "Regii asfaltului", daca nu si una in legatura cu scheletii Gazprom din dulapul domniei sale.