Cozmin Gușă descifrează jocul lui Viorel Cataramă. Ce se află în spatele autoinfectării omului de afaceri cu COVID-19

Rețeta care garantează succesul este simplă, apreciază Cozmin Gușă, iar mediatizarea de care a beneficiat Viorel Cataramă, în ultima perioadă, prin autoinfectarea cu COVID-19, este expunerea care i-ar asigura reușita.

"Ce vrea Viorel Catarama? Atentie, si multi altii alaturi de el! (...) N-am vorbit cu Viorel Catarama de vreo 2 luni, asa s-a nimerit in context "criza plus izolare". Aveam insa informatia ca, impreuna cu alti capitalisti romani, "mosheste" o formatiune politica care sa reprezinte interesele capitalului romanesc la urmatoarele alegeri! Important, in contextul in care el a tot incercat si n-a reusit mai nimic politic, in ultimii ani? De data asta, zic ca da! Nu sunt prea multe pentru explicatii, este clar ca crizele "coronavirus" si cea economica ce urmeaza avantajeaza miscarile politice nationaliste, iar cele formatate din CAPITALISTI NATIONALI + VEDETE PUBLICE POZITIVE vor avea succes rapid, reprezinta ingredientele unei retete SIMPLE si OPORTUN(IST)E. Iar succesul va veni cu conditia necesara a MEDIATIZARII, ceea ce Catarama a obtinut deja prin actiunea lui de autoinfectare, care "autoinfectare" nu poate fi acuzata argumentat, tocmai pentru ca aseaza in prim-plan semnalul si NEVOIA DE RESTARTARE URGENTA A ECONOMIEI ROMANESTI!", scrie consultantul politic Cozmin Gușă, într-o postare pe Facebook.

"L-am sunat in aceasta dimineata sa vorbim. Pe langa alte elemente de detaliu, politiste vizitatoare, boala, tiganii infectati cu coronavirus, regim zilnic, etc., el mi-a confirmat nu doar proiectul politic, dar si numele acestuia: UNIUNEA PATRIOTILOR ROMANI. Sunt multe de analizat si discutat aici, cert este ca va fi un partid fara ideologie clasica, DEDICAT INTERESULUI NATIONAL (uitat demult de actualele partide parlamentare!), iar partidul va fi reprezentat de personaje care si-au castigat de-a lungul timpului acest gen de notorietate. Si-am zis inca de la-nceput ca poate avea succes rapid, o sa mai analizez pe masura ce proiectul se va dezvolta", mai scrie Cozmin Gușă.