Intrebat cum pot fi interpretate acuzatiile aparute in spatiul public la adresa edilului Sectorului 1, comentatorul politic a spus: "Suntem in martie 2024. In septembrie 2023, dna Armand umbla la sacii cu voturi. S-a facut un dosar. Cine a avut interesul ca dna Armand sa ramana acolo? Nu are nicio legatura cu alegerile.

Aceasta nebunie a romanilor de a vota in permanenta cetateni straini ca sunt mai buni decat ai nostri imi displace profund. O vedem cum umbla la voturi si dupa aceea 4 ani de zile nu mai face nimic. Astazi cineva ne spune ca foloseste Politia Locala. Pai nu-i mai pasa. Garantez ca va pierde alegerile si apoi va aparea si un dosar. Ea a fost folosita. Dupa ce termina cu mandatul asta va avea viata grea".

Intrebat de unde stie ca aceasta nu va mai castiga alegerile, Mitrea a spus ca banuieste acest lucru.

"Si Clotilde si Nicuosr Dan au fost sprijiniti de PNL. Astazi PNL impreuna cu PSD este prinicipalul adversar. Vorbesc despre cele doua extreme ale politicii", a aratat el.