Întrebat, într-o emisiune TV, dacă Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar, va mai candida la alegerile locale din judeţul Prahova, susţinut de PNL, Nicolae Ciucă a răspuns: "Nimeni nu este mai presus de lege. Instituţiile statului trebuie să îşi facă treaba şi asta este responsabilitatea juridică a fiecăruia dintre noi care încalcă legea. De partea cealaltă, eu - şi în cariera militară şi acum - am condus şi am luat decizii pe bază de reguli şi principii. Atunci când voi primi propunerile de la filială, voi lua decizia în funcţie de Constituţie, de legi şi de principii. În acest moment nu există o decizie".



Procurorii anticorupţie au prelungit cu încă 60 de zile măsura preventivă a controlului judiciar faţă de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, au precizat, joi, pentru Agerpres surse judiciare.

Dumitrescu este cercetat de procurorii anticorupţie pentru luare de mită şi fals în declaraţii şi are interdicţie să îşi exercite funcţia de preşedinte al CJ Prahova.