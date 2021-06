„Am văzut că unii lideri politici mi-au pus vorbe în gură în ceea ce priveşte Roşia Montană. Când voi avea o opinie despre Roşia Montană, voi spune, bineînţeles. În acest moment, în coaliţie se discută despre următorii paşi. Ştiţi foarte bine că avem un proces în SUA şi se discută în coaliţie următorii paşi, ce se face în perioada următoare. Când vom avea o decizie a coaliţiei, bineînţeles că vom veni şi vom prezenta. (...) Sunt opinii, bineînţeles, în interior, avem mai multe opinii, dar când o să am o opinie publică, o să o exprim, nu trebuie să o exprime altcineva, un alt lider politic”, a arătat Cîţu într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului.



Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, a subliniat luni că formaţiunea susţine în continuare listarea dosarului Roşia Montană în patrimoniul UNESCO şi că va menţine acest punct de vedere şi în cadrul coaliţiei, chiar dacă va exista o propunere alternativă.



Premierul Florin Cîţu a declarat ulterior, în aceeaşi zi, că deocamdată nu s-a luat o decizie cu privire la Roşia Montană, urmând ca discuţiile să se reia la viitoarea şedinţă a coaliţiei de guvernare.



Mihai Goţiu, membru al Biroului Naţional USR PLUS, a apreciat marţi că retragerea dosarului Roşia Montană de la UNESCO ar reprezenta o încălcare a promisiunilor PNL şi a subliniat că formaţiunea din care face parte va utiliza toate pârghiile, în cadrul coaliţiei, pentru ca dosarul să fie finalizat cu succes în luna următoare.