„Nu sunt tensiuni în interiorul aliantei USR-PLUS și nici nu am rolul de a face analize și speculații. Nu aș vrea să comentez șitiri care apar pe surse. Cine vrea să facă declarații, să le facă public și să și le asume. Avem nevoie de oameni curajoși în politică. Decizia de ieri a lui Florin Cîțu a fost unilaterală, nimeni nu ne-a informat, Dan Barna a fost chemat la premier și i s-a pus în vedere faptul că va prelua Ministerul Sănătății. Vrem ca miniștrii nostri să beneficieze de un dialog cu premierul, dacă avea nemulțumiri, trebuia să discute în coaliție această decizie. Trebuie să venim cu o declarație privind poziția partidului. Noi vrem să fim parteneri respectați, nu e normal să se ocolească atât de grav regulile coaliției”, a declarat la Realitatea PLUS Anca Dragu.

Șefa Senatului susține că, sub nicio formă alegerile anticipate, cerute de cei de la PSD, nu reprezintă o soluție, ci dialogul în coaliție la masa negocierilor.

„Sub nicio formă soluția nu o reprezintă alegerile anticipate. Soluția se va găsi prin dialog, la masa, la negocieri în interiorul coaliției. Noi am spus că nu mai avem încredere în Cîțu, care a ignorat regulile elementare ale coaliției. Totuși, oricât de diferite ar fi opiniile, totul se poate rezolva la masa negocierilor. De la câștigarea alegerilor au apărut tensiuni ce nu puteau fi de surmontate, dar am supraviețuit. Trebuie să stăm cu partenerii de coaliție la masă și să discutăm. Ne-am spus ieri părerea, nu este vorba de o personaă, ci de un principiu: discuțiile au loc în coaliție, nu la televizor sau pe surse. Am spus că ne-am pierdut încrederea în Cîțu, iar singura variantă este cea a discuțiilor”, a reiterat Anca Dragu.