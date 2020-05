Ce înseamnă pentru Marcel Vela să fii liberal? Mesajul ministrului la 145 de ani de liberalism

”«În chestiunile mari, în acelea de ordin moral care stăpânesc viitorul unei neam, de care sunt legate interesele lui supreme de onoare şi naţionalitate, nu pot fi preţuri de tocmeală, nu pot fi motive de oportunitate care să te hotărască a te compromite, coborându-te de pe tărâmul înalt şi sigur al principiilor”....Sunt vorbele lui Ion C. Brătianu care călăuzesc destinele liberalilor din trecut, din prezent și, cu siguranță, și pe a celor din generațiile viitoare.

Ce înseamnă pentru mine să fii liberal?

Înseamnă să crezi în puterea fiecărui om, acesta să se dezvolte în funcție de calități, dar mai ales după meritele sale, înseamnă inițiativă, idei, opinii, dar și solidaritate care vine din sentimentul de a fi responsabil, uman și conștient că nu ești singur.

Am ales mereu comunicarea în detrimentul conflictului, am ales să ascult, am avut idei și nu am renunțat niciodată la principiile liberale care au făcut ca acum să avem posibilitatea de a ne susține propriile păreri, de a alege și de a contesta atunci când simți și știi că trebuie să o faci.

Partidul Național Liberal, dincolo de a fi o familie, de 145 de ani este o stare de spirit. Face parte din mine din ianuarie 1990 de când am decis să fac parte din el.

PNL înseamnă progres, principii moderne, dar și trăiri pe care le-am învățat de 30 de ani de la seniorii partidului, dar și de la generațiile liberale care au scris de-a lungul timpului, de 145 de ani istoria României moderne.

Nu trebuie să îi uităm sau să îi dezamăgim, ci să continuăm să îi onorăm prin acțiunile și faptele pe care le facem.

Poate trăim astăzi momente pline de încercări dar, implicați-vă și fiți activi, nu dați înapoi, indiferent de vremurile pe care le trăim. Istoria nu este doar cunoaștere, ci este evoluție, înțelegere și acceptare și nu trebuie să uităm că, prin noi înșine vom reuși”, a scris Marcel Vela pe Facebook.