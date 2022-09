În opinia lui Cătălin Drulă, "chestiunea cu Metrorexul, cu bisericile este o sfidare, pur și simplu".

"E ca acel banc celebru cu rabinul care spune că dacă n-ai loc în casă, ia și animalele și după ce le scoți ți se pare că ai loc. Adică toată lumea avea plafonare până acum două săptămâni și bisericile și Metrorex, o scoate Guvernul PSD-PNL, pentru că Guvernul e cu PSD la masă, cu domnul Grindeanu vicepremier, cel care are în subordine Metrorex, trebuie doar să ridice două degete în ședința de Guvern și să spună nu e OK, după care vine domnul Ciolacu și lansează așa tema vom acorda plafonare pentru biserici, Metrorex și așa mai departe. Păi, toate astea aveau plafonare până acum două săptămâni, voi ați scos-o. La Metrorex, am făcut un calcul, pe luna septembrie va însemna o factură de 40-50 de milioane de lei și ca să avem un punct de referință, acum un an, când eram ministrul Transporturilor, se plăteau 5-6 milioane de lei pe lună pentru curent. Cam asta este ce au reușit să facă cu această Ordonanță foarte prost scrisă cea din aprilie, o țeapă dată cea de acum din septembrie și lucrurile par că nu se opresc aici", a spus Cătălin Drulă, într-un interviu acordat RFI România.

Nu este prima dată când fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă a întors privirea de la nevoile cetățenilor. Drulă este cel care a tăiat finanțarea de la 1 miliard la 300 milioane de euro pentru metroul din Cluj.

La acea vreme, primarul Emil Boc declara: "Mă uit la metrou care avea finanțare de 1 miliard de euro și cineva cu fierăstrăul sau ranga a mai scos 700 de milioane de euro și ne-a lăsat 300 de milioane. Cine? Domnul Drulă. Ce caută la Cluj un asemenea ministru care pur și simplu și-a bătut joc de oraș, de Transilvania. Când spui USR spui pierderea banilor europeni pentru Cluj.(...)Trebuie să ai tupeu să vii în cârciumă la Cluj să ataci o administrație care are cele mai multe proiecte mari. Ce înseamnă USR București ca partid, pacoste, vitregire de fonduri pentru Cluj, pur și simplu o catastrofă. USR a adus zero lei, zero fonduri pentru acest oraș și a furat aproape 2 miliarde de euro alocați Clujului. Cu dovezi, nu cu povești."