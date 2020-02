Boloș, aviz NEGATIV pentru funcţia de ministru al Fondurilor Europene

Membrii Comisiilor pentru Afaceri Europene din Camera Deputaţilor şi Senat s-au exprimat "împotrivă" cu 17 voturi, "pentru" cu 12 voturi, respectiv cu două abţineri pentru validarea lui Boloş.

Miercuri este ultima zi în care miniştrii propuşi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiaţi în comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.

Potrivit Regulamentului şedinţelor comune ale Parlamentului, fiecare candidat pentru funcţia de ministru este audiat, în şedinţă comună, de comisiile permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru.

În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat.

Pe 24 februarie este programat, în plenul Parlamentului, votul de învestitură a noului Cabinet.

La audieri, ministrul propus a spus că riscul de decomitere pentru anul 2019, în valoare de 557 milioane de euro, a fost eliminat până la ultimul cent şi a reuşit să trimită la Comisia Europeană declaraţii de un miliard de euro.



"Pe Politica de Coeziune am pornit cu o rată de absorbţie de 20,57%, cu o valoare a absorbţiei de 5,6 miliarde de euro, cu o rată de contractare de 93%, cu o valoare a contractelor de 21 miliarde de euro, respectiv un risc de decomitere de 557 milioane de euro. Spre bucuria noastră, am evitat riscul de decomitere de la 557 de milioane de euro cât aveam la preluarea mandatului. Am reuşit să trimitem la Comisie declaraţii în valoare de 1 miliard de euro. Riscul de decomitere a fost pentru anul 2019 şi a fost eliminat până la ultimul cent. Riscul de decomitere pentru anul 2020 acţionează de-a lungul întregului an", a spus Boloş.



Potrivit oficialului, la momentul preluării mandatului de ministru al Fondurilor Europene au existat probleme mari pe componenta de proiecte de infrastructură, în special pe zona de apă.