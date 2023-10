Cozmin Gușă, împreună cu invitatul emisiunii, jurnalistul Ciprian Purice, au analizat la rece cele mai noi mișcări din interiorul partidelor și au descifrat ce se ascunde, de fapt, în spatele semnalelor politicienilor:

Gușă: Galagia mare vine din partea dreapta unde, fiind ai putin de impartit – toata lumea de la PNL se inghesuie pe listele de europarlamentare. De la Boc, care a declarat in sedinta ca el pleaca, nu mai vrea sa candideaze, la Eduard Hellvig, care a spus „Eu candidez la europarlamentare”, Alina Gorghiu ”Eu vreau locul 2 la europarlamentare, cred ca merit, ca muncesc pentru partid”, lasandu-i pe dinafara pe cei doi de la Bruxelles care se vor a fi cei mai exponentiali, ma refer la Rareș Bogdan si Motreanu. Ceilalti asa zisi dinozauri politici deja au fost anuntati ca nu mai au loc – Blaga si cu Hava, acum nu prea mai au multe argumente.

De la lupta asta, pare ca se reimpart toate cartile, dar cam cu aceasi actori. Daca era o bataie, sa vina oameni noi, mai ziceam, dar agitatia este pentru aceasi Marie cu ata palarie. PNL a comandat ieri un articol in presa, sigur că ei nu au vorbit in acel articol ca se pregatesc sa ii schimbe pe Bode si pe Ciuca cu Vestea sau Catalin Predoiu, dar au aratat cam care este viitorul, din punctul lor de vedere. Ce îți semnifica tie asta?

Purice: In PNL exista aceleasi doua gasti: cea care trage cu sorosistii, si cea care trage cu factorii interni, intr-o alianta viitoare de tip USL cu PSD-ul. Ei sunt speriati, cei care se vad la europarlamentare, sunt speriati de faptul ca prin alianta cu PSD-ul, care va fi girata de Eduard Hellvig, s-ar putea sa fie devoalati jucatorii dublii sau tradatorii de tipul Boc, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan, si sa ramana pe dinafara.

Gușă: Israelul e blocat într-o menghină militaro-teroristă și contestat de societatea civilă din lumea euroatlantică. SUA în dificultate majoră!

Am vazut ca DGA-ul vrea sa nu mai fie serviciu departamental, adica in interiorul Ministerului Apararii si sa devina un soi de SRI al armatei cu persoanlitate juridica, sa faca afaceri. Eu ma crucesc cand vad ca toata gasca rezervista a Romaniei vrea acum sa isi faca serviciu secret, de parca am uitat ce s-a intamplat acolo cu fondul de razboi in care bagau aia mana pana la cot. Nu va trece aceasta initiativa, este ridicola, dar am facut aceasta paranteza pentru ca toti cei enumerati de tine in lista pe primele locuri la europarlamentare au itele pana in zona asta rezervista. Fie ca ne referim la Boc, la Alina Gorghiu, la Bolojan, la Motreanu, cu nevasta angajata la Transgaz pe functie de conducere, toti oamenii acestia sunt speriati de faptul ca vine valul prin care vor fi devoalati impostorii, cei care nu prea au legatura cu România. In realitate, lista pentru europarlamentare e aproape gata, este lista comuna PSD PNL, au fixat primele 12 pozitii, care in socoteala lor ar fi garantat eligibile, sunt unul PSD, unul PNL, nu stiu sa fie baietii astia pe acolo, si asa se va merge.

Cozmin Gușă: Alegerile din Polonia și viitoarele turbulențe geopolitice din regiunea noastră

Gusa: Si cine va accepta asa ceva? Cum sa accepte PSD asa ceva?

Purice: PSD va accepta pentru ca batalia pentru europarlamentare deschide jocul pentru celellalte alegeri, si daca ei la europarlamentare obtin un rezultat bun, in mod clar ca si locurile care raman de impartit ulterior pentru consilii judetene vor fi mult mai multe. Miza uriasa o reprezinta europarlamentarele. Pana acum, in anii electorali clasici miza erau localele pentru ca ele dadeau trendul, cum se spune.

Gusa: Mai importante vor fi prezidentialele in 2024

Purice: Sigur ca da, pentru ca acolo va fi cea mai mare incarcatura. Dar europarlamenarele sunt din punctul meu de vedere importante din perspectiva derularii alegerilor, nu incarcatura lor.

Restul discuției:

Cozmin Gușă: Războiul Israel-Palestina se complică și din pricina conflictului de opinie între Biden și Obama. Explicația detonării spitalului din Gaza!