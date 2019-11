Băsescu: "Vârful de calitate politică PSD e Dăncilă. Ceilalți, vai mama lor!"

Traian Băsescu face ironii subtile la adresa PSD, partid despre care spune că are un vârf politic în persoana Vioricăi Dăncilă, pe care mulți lideri ai partidului vor s-o demită, în caz că pierde alegerile. Fostul președinte consideră că aceștia ar trebui să se gândească mai bine, înainte să acționeze, pentru că nu prea au ce să-i reproșeze acesteia, din moment ce Dăncilă are un scor dublu față de cel al partidului. Comentariul fostului președinte Băsescu a fost criticat de Octavian Hoandră, realizatorul „Realitatea românească”, într-o intervenție la Realitatea Plus. Octavian Hoandră îl acuză pe Băsescu de „mașinațiune securistică” și de joc dublu când spune că îl susține oficial pe Iohannis, când de fapt o susține pe Dăncilă.