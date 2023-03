"Nu am nevoie de înregistrări audio în care o persoană vorbește despre posibila influențare a cursului unui anumit dosar pentru a mă convinge de faptul că o hotărâre judecătorească de condamnare ar trebui să fie nulă pentru că nu s-au respectat principiile și regulile unui proces.

Aceasta se numește detenție nelegală și nimeni nu mă poate convinge de contrariu, chiar dacă ești învestit cu puterea de a fi judecător și chiar dacă colegii de la IJ ți-ar acoperi erorile judiciare sub pretextul că ești independent.

Independent ești când respecți Constituția și drepturile omului, nu când le încalci. Pentru că atunci ești doar o marionetă în mâinile sistemului", scrie avocata Silvia Uscov.

"Am explicat în postări în toate felurile de ce întregul proces al Elenei Udrea este nul, m-am adresat ICCJ-ului în mai multe proceduri de le era și greu să mai constituie complet, noroc că au mai avansat alți judecători, așa că mai am un ultim termen luni – 13 în epopeea Gala Bute, am făcut plângere și la Inspecția Judiciară, iar cu asta sunt prin alte proceduri judiciare acum.

Dar îți trebuie Judecători cu majusculă ca să îți întoarcă eroarea judiciară; și oare avem din aceștia?

Ar fi oare cineva capabil să recunoască acum că au greșit ceilalți?

Îi ajută înregistrări audio în care se discută despre posibila influențare a acestui dosar ca să înțeleagă că oricine poate fi victimă a unui sistem care ocolește regulile?

Nu trebuia sa fie suficient simplul fapt că însăși Constituția nu a fost respectată, că nici măcar Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu a fost respectată, că nici măcar Carta Drepturilor Fundamentale a UE nu a fost respectată?

Să ne bucurăm la final că avem un dosar în care să ne agățăm în cui lupta anti-corupție, iar acesta e plin de nelegalități? Am înfrânt, nu?

Nu-mi răspundeți mie, ci fetiței ei de 4 ani, care cândva va fi un adult și va citi cum i-a fost încătușată mama când ea era în căruț, iar atunci își va aminti că cei mai frumoși ani ai copilăriei i-a petrecut vizitând-o pe mama o dată pe săptămână la penitenciar. Și la final explicați-i cum prin nelegalități societatea a avut grijă să o învețe să aibă încredere în justiție.

Slava Justiția!", mai spune avocata Silvia Uscov.