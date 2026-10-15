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Politica· 2 min citire

Anca Alexandrescu, acuzații devastatoare la adresa binomului Ponta - Simion: „Au încercat să-l căpușeze pe Călin Georgescu, apoi să dea o lovitură de palat la PSD”

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 oct. 2026, 14:47
Actualizat15 oct. 2026, 15:13

Anca Alexandrescu lansează noi acuzații explozive la adresa liderului AUR, George Simion. Într-o intervenție în direct la Realitatea Plus, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a susținut că Simion și-ar fi coordonat în permanență acțiunile, fie pentru a se folosi de imaginea și popularitatea lui Călin Georgescu, fie pentru a încerca să provoace o revoltă internă în PSD, pentru a-l înlătura pe Sorin Grindeanu și a-l reinstala pe Victor Ponta.

„Ponta a încercat să-l folosească pe George Simion pentru a reveni la vârful PSD-ului”

Anca Alexandrescu a afirmat că Victor Ponta a urmărit constant să revină atât în Guvern, cât și în conducerea PSD, iar în acest demers s-ar fi folosit de relația cu liderul AUR.

Ponta a făcut tot posibilul să se reinsereze nu numai în Guvern, ci și în PSD. Nu este niciun dubiu din punctul ăsta de vedere. Deci el, așa cum am spus, a încercat să-l folosească pe George Simion pentru a reveni la vârful PSD-ului. Nu i-a ieșit. Nu i-a ieșit nici măcar să intre în Guvern.

Și, ca să vă spun realitatea, nu Sorin Grindeanu s-a opus intrării lui în Guvern, ci întregul PSD. Cei din PSD au fost categoric împotriva revenirii lui Victor Ponta în partid. De ce? Pentru că este un trădător. A trădat PSD-ul de nenumărate ori, a trădat și suveranismul, așa-zisul suveranism.

— a declarat jurnalista Anca Alexandrescu, în intervenția sa telefonică.

„După ce au încercat să-l căpușeze pe Călin Georgescu, au vrut să dea o lovitură de palat la PSD”

Jurnalista a readus în discuție și relația dintre George Simion, Victor Ponta și fostul candidat Călin Georgescu, susținând că cei doi lideri politici și-ar fi schimbat radical poziția după ce au încercat să profite de popularitatea acestuia.

Între timp, însă, au încercat să-l căpușeze pe Călin Georgescu, vă aduceți aminte? Întâi au zis că țin cu Georgescu, după aceea l-au făcut praf și pe el, și pe doamna Georgescu, într-un mod mizerabil, inadmisibil.

Ei, și iată, acum Victor Ponta, împreună cu George Simion, au încercat să dea o lovitură de palat la PSD. Pe mine nu mă surprinde ce face domnul Ponta, pentru că despre domnul Ponta știam că este un trădător; mă surprinde că domnul Simion se coboară la nivelul lui Ponta și se comportă la fel.

— a mai declarat Anca Alexandrescu.

„George Simion s-a întâlnit cu lideri PSD pentru a crea o furtună împotriva lui Sorin Grindeanu”

Anca Alexandrescu susține că George Simion ar fi purtat în ultimele luni discuții cu mai mulți lideri PSD pentru a provoca tensiuni interne și pentru a slăbi poziția actualei conduceri social-democrate.

Acum, că Grindeanu a reușit să facă o formulă guvernamentală care va și trece și a reușit să obțină 11 ministere pentru partid, nu mai spune nimeni absolut nimic. Dar este foarte clar că în spatele acestor jocuri stă și George Simion.

Acum am văzut că domnul Simion nu este preocupat de ce se întâmplă în țară, de situația economică, de faptul că ne pleacă gazul din țară și de alte probleme economice grave cu care se confruntă România. Nu este preocupat de faptul că România pierde la Bruxelles, este în pericol să piardă sume importante. Văd că este preocupat acum de Mirabela Grădinaru. Adică au trecut de la lozinci la chiloțăreală. Iartă-mă, dar nu așa se face politica românească.

— a concluzionat Anca Alexandrescu

În final, jurnalista l-a acuzat pe liderul AUR că este preocupat de „jocuri în spatele ușilor închise”, în loc să se concentreze asupra problemelor economice și sociale cu care se confruntă România. Potrivit Ancăi Alexandrescu, mulți susținători ai lui George Simion sunt astăzi dezamăgiți de evoluția liderului AUR și de direcția în care se îndreaptă partidul.

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