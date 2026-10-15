Anca Alexandrescu, acuzații devastatoare la adresa binomului Ponta - Simion: „Au încercat să-l căpușeze pe Călin Georgescu, apoi să dea o lovitură de palat la PSD”

Publicat 15 oct. 2026, 14:47 Actualizat 15 oct. 2026, 15:13

Anca Alexandrescu lansează noi acuzații explozive la adresa liderului AUR, George Simion. Într-o intervenție în direct la Realitatea Plus, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a susținut că Simion și-ar fi coordonat în permanență acțiunile, fie pentru a se folosi de imaginea și popularitatea lui Călin Georgescu, fie pentru a încerca să provoace o revoltă internă în PSD, pentru a-l înlătura pe Sorin Grindeanu și a-l reinstala pe Victor Ponta.

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