Alegeri prezidențiale 2019 turul II. Aflați primii cine este noul președinte. EXIT-POLL IRES, la Realitatea Plus

Alegeri prezidentiale 2019 turul 2 EXIT POLL IRES. Aproximativ 19 milioane de români sunt așteptați la urne pentru a alege președintele. La 30 de ani de democrație, românii aleg cine îi va conduce în următorii cinci ani.

”Este o muncă infernată, nu știe lumea cât de greu este să ai 500 de oameni pe teren, pe care să îi coordonezi. O să fim foarte aproape de rezultatul final la ora 21.00 când o sa comentăm la Realitatea Plus aceste rezultat”, a afirmat Vasile Dâncu.

”Îi invităm pe telespectatori să stea alături de noi, ca noi vom fi aici la Cluj, la sediul central IRES, în toată ziua de duminică, împreună cu colegi de-ai noștri de la București care vor raporta de-a lungul zilei tot ce este semnificativ din spatele votului, din datele care vor fi culese de colegii de la IRES și seara ne mai întâlnim încă o dată tot în această formulă în emisiunea lui Denise Rifai să aflam cine este noul președinte”, a exlicat Cozmin Gușă.

Alegeri prezidentiale 2019 turul 2 EXIT POLL IRES. Duminică, 24 noiembrie 2019, ora 21:00, sunteți primii care află numele președintelui României. Până la ora exit pollului, însă, Realitatea Plus vă va prezenta toate detaliile despre procesul de vot, unde votează principalii actori politici, dar și reprezentanții societății civile. Ramâneți, așadar, pe Realitatea Plus pentru un Plus de informație.