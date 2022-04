„În următoarea perioadă vom aproba în Guvern un ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor de peste un milion de euro cu impact major în economie. Practic este o schemă care continuă. Ea a fost reactivată şi în felul acesta vom putea ca prin investiţiile pe care le faceţi dumneavoastră şi ceilalţi care au disponibilitatea şi văd oportunitate în economia românească, să putem să stimulăm şi să ne asigurăm că aceste investiţii vin şi asigură locuri de muncă, asigură dezvoltarea sănătoasă şi aşteptată atât de mult de către fiecare dintre români. Pentru această schemă am asigurat 200 milioane euro. Este practic un mecanism care răspunde aşteptărilor mediului economic, cu beneficii semnificative pentru industria prelucrătoare, industria construcţiilor, informaţii şi comunicaţii, sănătate, HoReCa şi asistenţă socială”, a afirmat Nicolae Ciucă, în întervenţia sa de la Forumul privind investiţiile, organizat de Consiliul Investitorilor Străini (FIC).

Formulă de sprijin, de la 1 iunie, pentru IMM-urile care se confruntă cu dificultăţi

„Pregătim să introducem de la 1 iunie formula de sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii care se confruntă cu dificultăţi din cauza efectelor generate de contextul regional. Astfel 300 milioane vor fi direcţionaţi către aceste firme. Compensarea unei părţi la preţul carburantului pentru distribuitori şi transportatori, precum şi măsurile de susţinere a sectorului agricol şi industriei alimentare sunt de asemenea destinate susţinerii economiei. Aici doresc să subliniez faptul că am avut întâlniri cu fermierii, cu procesatorii din industria agroalimentară. Este clar că avem nevoie de retehnologizare, avem nevoie de a vedea potenţialul adevărat pe care îl are ţara noastră din punct de vedere al producţiei agricole, diversitatea producţie agricole din ţara noastră ne determină să acordăm atenţia cuvenită prelucrării acestei producţii şi obţinerii de produse finite cu valoare adăugată care să contribuie în mod esenţial la ceea ce pentru noi înseamnă o consolidare a economiei noastre, a bugetului de stat”, a mai explicat Ciucă.

El a amintit de măsurile din pachetul „Sprijin pentru România” aprobat de Guvern

„Pachetul «Sprijin pentru România» în valoare de 17,3 miliarde lei poate la prima vedere nu pare foarte mult, dar este un pachet pe care împreună cu membrii Guvernului, aprobat la nivelul coaliţiei, am reuşit să îl desprindem din tot ceea ce am analizat şi a putut să reiasă ca instrument financiar pe care să îl punem la dispoziţie atât mediului de afaceri, investiţiilor, pentru că 60% din acest pachet merge către investiţii şi 40% către măsurile sociale, pentru că avem cu adevărat nevoie să protejăm populaţia vulnerabilă. Aceşti 60% din valoarea acestui mix de soluţii este destinat investiţiilor publice şi private şi nu urmăreşte altceva decât asigurarea stabilităţii economice a ţării. La nivelul Guvernului am început deja să punem în aplicare aceste măsuri. Săptămâna trecută am aprobat o ordonanţă de urgenţă prin care 1,7 miliarde lei fonduri din bugetul de stat asigură diferenţa de preţ la materialele de construcţii, la tot ceea ce înseamnă practic menţinerea şi continuarea proiectelor de dezvoltare la nivelul infrastructurii, a construcţiilor. Menţinem în viaţă companiile de construcţii şi este foarte important pentru că vorbim de pachete financiare de care urmează să beneficiem în perioada următoare şi avem nevoie de aceste instrumente, de aceste companii să aibă capacitatea să asigure desfăşurarea şi derularea în condiţii foarte bune a acestor proiecte. Au nevoie să îşi menţină forţa de muncă în ţară”, a mai spus şeful Executivului.

Acesta a mai vorbit şi despre faptul că Guvernul va aprobat, în scurt timp, o altă ordonanţă de urgenţă care să completeze cadrul de reglementare pentru ca restul de bani - 3,5 miliarde - prevăzuţi în pachet să poată fi accesaţi din fonduri europene.

„Diferenţa până la 5,2 miliarde, este aici domnul ministru Boloş şi am discutat, iar în foarte scurt timp vom veni cu o ordonanţă de urgenţă care să completeze cadrul de reglementare astfel încât aceşti bani 3,5 miliarde să poată să fie accesaţi din fondurile europene la dispoziţie şi în felul acesta reuşim să scădem presiunea pe bugetul de stat. Domnul ministru Câciu, aici de faţă, răsuflă oarecum uşurat pentru că putem să gestionăm aceste fonduri şi să ne asigurăm că banii există. Deci nu se pune problema, în acest moment, că am luat o decizie şi am stabilit un pachet de măsuri care să nu fie siguranţat din punct de vedere al alocărilor financiare”, a concluzionat Nicolae Ciucă.