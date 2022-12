1. Cred ca anul viitor vom trai intr-o spirala accentuata a tensiunilor si conflictelor internationale. Conflictul din Ucraina nu se va incheia prea rapid. El este un nou poligon de incercare pentru relatiile dintre marile puteri. (...) Din pacate, Romania este, inca o data, la incrucisarea acestor noi linii strategice. In plus, se contureaza tot mai puternic, transformarea competitiei americano-chineze in adversitate si conflict potential. Rusia deocamdata “sangereaza” din cauza razboiului din Ucraina dar isi va pastra valoarea de intrebuintare datorita resurselor sale naturale imense. Tensiunile dintre marile puteri dar si motive specifice, in diferite zone ale lumii, vor putea duce, din nou la asa numitele “razboaie locale”, desfasurate prin proxy, prin intermediari.

2. Problemele de aflux de populatie spre zonele mai bogate ale lumii se vor acutiza, atat din motive de involutie economica, cât și a felului “nefericit” în care s-au incheiat unele conflicte (in Irak, Siria, Lybia, Afganistan, etc) sau unele revolutii “colorate”.

3. Se vor accentua si alte crize. Criza energetica, spre exemplu. Batalia pentru petrol lasa deoparte democratia.

4. Crizele din domeniul sanatatii incep sa aiba un caracter strategic (COVID, dar și influența în domeniul alimentar a gripei aviare). In plus, se pare ca reincep cercetari pentru diversi virusi sau substante chimice, neurologice cu efecte letale in masa. Violente acuzatiile Rusiei conform carora americanii subventionau diverse laboratoare de cercetare de acest gen in vecinatatea noastra, in Ucraina. Probabil ca sunt acuzatii fara temei…

5. In timp ce puterea de cumparare va scadea in lumea occidentala iar in tari din Asia, Africa, America latina saracia se va accentua, starea de conflict general va duce la profituri imense pentru industria de armament din unele tari. S-a propus chiar ca tarile NATO sa`-si ridice contributia pentru inarmare la 3% din PIB.

6. In paralel, tari care si-au realizat obiectivele din epoca industriala vor finanta in continuare ONG-uri care sa paralizeze obiective din domeniile energetice, siderurgice etc din tari in tranzitie.

7. Anul 2023 va fi un an electoral in unele tari europene si pre-electoral in altele (inclusiv in Romania, SUA si state din Europa). Din aceste motive, functionalitatea UE va fi afectata, sentimentele euro-sceptice vor creste, solidaritatea fata de teme importante va fi stirbita iar fisurile institutionale vor fi tot mai puternice. ONU ne va oferi, in continuare, discursuri bine scrise.

Asa incat, la aceste sarbatori de sfarsit de an, putem fi optimisti: “Se poate si mai rau!”, și-a încheiat mesajul Adrian Năstase.