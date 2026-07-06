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Politica· 1 min citire
Adrian Câciu, atac dur la Bolojan: „A 10-a lună de scădere a consumului. Nu e nimic firesc în asta!”
Ilie Bolojan și Adrian Câciu
Deputatul PSD, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, susținând că România se confruntă cu a zecea lună consecutivă de scădere a consumului, fenomen pe care îl consideră departe de a fi unul natural.
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