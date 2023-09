Vineri dimineaţă, poliţia din Las Vegas a arestat un bărbat în legătură cu moartea artistului, potrivit unor surse care au vorbit pentru agenţia de presă AP, citată de News.ro.

Anunțul a venit după ce, în iulie, poliţia din Las Vegas a percheziţionat locuinţa unui presupus membru al unei bande pentru a găsi probe în legătură cu moartea lui Shakur.

Artistul avea doar 25 de ani când a murit, în ziua de 13 septembrie 1996, la o săptămână după ce a fost împuşcat de patru ori în maşina sa, în timp ce aştepta la semafor.

Moartea rapperului, unul dintre cei mai apreciaţi din hip-hop, a inspirat mai multe documentare.

Shakur, al cărui nume de scenă era stilizat ca 2Pac, şi-a lansat albumul de debut în 1991.

Până în prezent a vândut peste 75 de milioane de discuri în întreaga lume, datorită unor hituri precum "California Love", "All Eyez On Me" şi "Changes".

În iunie, 2Pac a primit postum o stea pe Hollywood Walk of Fame.