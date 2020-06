SURSE: Anchetă penală în cazul creatoarei de modă Dana Budeanu - acuzații de incitare la ură și violență

Dana Budeanu este vizată de un dosar penal. Procurorii au deschis un dosar după ce mai multe persoane au depus o plângere.

Momentan, Dana Budeanu nu este acuzată, deoarece se fac cercetări „in rem”, adică pentru fapte, a confirmat Călin Radu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1.

Fapta cercetată este instigare publică la violenţă. Plângerile au fost depuse după ce Dana Budeanu a spus, într-un videoclip, că femeile ar trebui lovite.

"Declaratiile ei vin intr-un context social in care nu face decat sa perpetueze cultura violentei. (...) Plangerea si problema identificata de noi nu se refera la o persoana fizica. Problema noastra a fost cu videclipul in care mentioneaza modalitati in care femeile ar trebui sa fie batute. Din punctul nostru de vedere, nu trebuie sa existe nici in ironie sau pamflet in spatiul public aceste declaratii", a spus Andreea Rusu, directorul executiv al ONG-ului care a facut plangerea penala.