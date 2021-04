Ion Ţiriac e un om extrem de activ, care, potrivit spuselor sale, munceşte nonstop aproape, inclusiv acum, când a devenit octogenar. Având în vedere că, zilnic, are întâlniri cu diverşi oameni şi, în plus, călătoreşte foarte des, nu e tocmai de mirare că fostul jucător de tenis s-a îmbolnăvit, la un moment dat, cu COVID-19. Doar că, până acum, nu vorbise despre modul în care a trecut prin boală.

"Am avut norocul norocului, am trecut prin ea (n.r. - boala COVID-19) fără să simt, aproape nu ştiam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, la 82 de ani (n.r. - îi va împlini pe 9 mai). N-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine aşa decât altfel. Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea, care a luat-o de la Universitate. Am trecut toţi peste cu bine, mulţumesc lui Dumnezeu", a spus Țiriac, citat de adevarul.ro.