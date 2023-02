Dosarul Tate. Cum erau "amendate" tinerele care nu atingeau targetul

Femeia a explicat că s-a temut să renunţe pentru că risca să fie compromisă în mediul online. Dacă nu postau pe Only Fans, fetele erau «amendate», asfel încât, conform datelor din anchetă, uneia dintre ele ajunsese să i se impute o datorie de 4.000 de euro.Fetele obligate să lucreze pentru grupul infracţional organizat de fraţii Andrew şi Tristan Tate erau nevoite să lucreze până obţineau mii de euro lunar, susţin procurorii care anchetează dosarul celor doi şi al complicelor acestora.Astfel, din documentele prezentate de anchetatori în faţa Curţii de Apel Bucureşti, care a decis definitiv prelungirea mandatelor de arestare preventivă emise pe numele celor patru, reiese că una dintre fete era obligată să câştige 10.000 de euro pe lună din transmisiunile făcute pe TikTok.Din încheierea de şedinţă Curţii de Apel Bucureşti reiese că cele două complice ale fraţilor Tate au spart conturile de pe reţelele de socializare ale altei fete, care a renunţat la a munci pentru cei patru, imagini compromiţătoare cu aceasta fiind postate în mediul online.

„Persoana vătămată ............. şi-a continuat activitatea, după un program foarte strict (aceasta trebuia să stea timp de 12 ore live pe Tik Tok cu o pauză de doar 5 minute), inculpatele .... şi .... impunându-i să facă minim 10.000 euro/lună de pe Tik Tok şi ameninţând-o, totodată, că o vor bate dacă nu îşi face treaba. Din declaraţia persoanei vătămate ............. reiese că acesteia îi era teamă să renunţe, pentru ca inculpatele ........ şi .... să nu procedeze cum au procedat în cazul C. (persoana vătămată P C- n.n.) respectiv să-i spargă conturile şi să posteze poze sau video indecente cu aceasta”, se arată în documentele Curţii de Apel Bucureşti.

Conform acestora, fetele erau obligate să stea şi 12 ore live pe TikTok, cu pauză de 5 minute, să adune peste 1.000 de urmăritori, dar şi să producă materiale foto şi video pentru platforma Only Fans.Dacă nu postau pe Only Fans, fetele erau «amendate», asfel încât, conform datelor din anchetă, uneia dintre ajunsese să i se impute o datorie de 4.000 de euro.„Folosind acelaşi mod de inducere în eroare, prin care le insufla victimelor iluzia că sunt iubitele lui şi le va asigura un trai mai bun, inculpatul T. A. le-a determinat pe numitele ............ şi ............ să desfăşoare pentru acesta activităţi de videochat şi să posteze pe Tik Tok, sub coordonarea/supravegherea inculpatelor ........ şi ...., care le forţau să muncească din ce în ce mai mult, să posteze din ce în ce mai multe video pe Tik Tok şi să respecte indicaţiile lor referitoare la poze şi video pentru Only Fans. Mai mult, din declaraţia persoanei vătămate ............ se poate reţine şi o formă de constrângere psihică prin pretinderea unor datorii, aşa zisele «amenzi» ce le erau aplicate de inculpaţii Tate T. şi Tate A. dacă fetele nu postau pe OnlyFans, astfel că numita ............ le datora acestora, la acel moment, suma de 4000 euro.

Deşi numitele ............ şi ..........., atât în declaraţiile date în faţa organelor de urmărire penală, în caliT. de martore cât şi prin declaraţiile autentificate date în faţa notarului şi depuse de apărare la dosarul cauzei, au negat orice formă de exploatare din partea celor patru inculpaţi, completul colegial de drepturi şi libertăţi apreciază că aceste declaraţii nu reflectă realiT.a, cunoscut fiind că, în cazul metodei de recrutare „ lover boy” sau „prin îndrăgostire”, victimele traficului de persoane nu recunosc întotdeauna faptul că au fost aservite şi exploate şi nu cooperează cu organele judiciare, acreditând ideea că acestea activităţi le-au practicat în mod benevol”, se mai arată în documentele Curţii de Apel Bucureşti.

Una dintre fete a declarat că, „deşi nu a semnat niciun contract, atât ea cât şi celelalte fete obţineau un procent de 50% din câştigurile realizate pe Tik Tok şi OnlyFans, inculpata R. L. spunându-i că, din celălalt procent de 50%, 25% îi revine acesteia, iar restul de 25% merge la inculpaţii T. şi A. T.. Cu toate acestea, persoana vătămată P ............ a declarat că, de pe platforma Only Fans nu a primit nicio sumă de bani, inculpatele ........ şi R. L. spunându-i că nu a câştigat nimic deşi în acea perioadă trimitea zilnic poze şi video pentru a fi postate pe OnlyFans”, se mai arată în documentele citate.