"O actriţă care a lucrat peste şase decenii, cea mai mare plăcere a ei era de a aduce bucurie celorlalţi prin povestirile interpretate pe marele ecran şi în viaţa de zi cu zi", notează Brooke Bowman, fiica sa, într-un comunicat remis portalului de specialitate Deadline, în care spune că mama sa va fi amintită pentru "umorul, atitudinea şi bucuria de a trăi".

De-a lungul carierei, Jessica Walter a jucat în producţii de toate genurile, de la thrillerul "Play Misty for Me" din 1971, filmul de debut ca regizor al lui Clint Eastwood, la comedia romantică \"The Flamingo Kid\", drama pentru televiziune "Trapper John M.D." şi serialul poliţist "Streets of San Francisco", ultimele două aducându-i nominalizări la prestigioasele premii Emmy.

Pentru personajul Lucile Bluth, pe care l-a interpretat în sitcomul "Arrested Development", a fost de asemenea nominalizată la Emmy şi la premiile Sindicatului Actorilor Americani (Screen Actors Guild, SAG).