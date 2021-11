În anul 2012, de comun acord, Petrică şi Carmen Mihaela au mers în instanţă, cerând desfacerea căsătoriei. Magistraţii Judecătoriei Târgu Jiu au admis acţiunea în care el a fost reclamantul şi soţia lui, pârâtă, chiar de la primul termen, deoarece cei doi nu aveau copii. „Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie”, declara Petrică Mîţu Stoian, la un post TV, în urmă cu 9 ani.

Problemele în căsnicie au început după ce solistul a părăsit Ansamblul „Doina Gorjului” şi s-a mutat la Craiova. Soţia lui a preferat să rămână la Târgu-Jiu.

„Făcând naveta 200 de kilometri pe zi, ce luam pe mere, dădeam pe pere, nu merita. Aşa că am decis să îmi iau casă în Craiova. Din cauza depărtării relaţiile noastre s-au răcit, aşa că am decis să divorţăm. Nu ne-am certat, nu a existat niciun scandal. Ne-am despărţit ca nişte oameni civilizaţi”, a afirmat Stoian la vremea aceea. Cântăreţul spune că nu regretă că nu au avut copii şi nu crede că dacă ar fi avut, divorţul ar fi fost evtat. „Nu aş vrea să par egoist, dar mie nu mi-au plăcut copiii niciodată. De aceea nici Dumnezeu nu mi-a dat”, a mai spus cântăreţul.