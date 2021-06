La 77 de ani, acesta a dezvăluit cui îi va lăsa toată averea pe care o deține și că își dorește ca Oana Lis să adopte cât mai repede un copil, pentru a nu rămâne singură în momentul când el nu va mai fi.

Recent, Viorel Lis a mărturisit că toată moștenirea pe care o are îi va rămâne soției sale, Oana Lis.

"Asta e plăcerea ei și mă gândesc și eu că dacă n-am avut copii să nu rămână singură. Pentru mine nu se mai schimbă nimic, e prea târziu", a declarat Viorel Lis, la un post TV.

Mai mult, fostul primar al Capitalei a mărturisit că Oana a fost cel mai mare sprijin al lui și fără ea nu ar fi putut să trăiască și că nu a crezut vreodată că soția lui să îl ajute atât de mult. Totodată, Viorel Lis e de părere că Oana este singura persoană din viața sa care a fost cu adevărat lângă el, scrie dcnews.ro.

"Nu mă așteptam să aibă atât de mult suflet, dar îmi dau seama că e pentru prima dată când am pe cineva cu adevărat lângă mine. Contează enorm, contează pentru că, chiar dacă stau foarte mult în pat, eu am ieșit doar la recuperare, e bine că e cu mine, mă simt foarte bine, adică trec peste ceea ce am", a completat Viorel Lis.