Imagine virală: de ce dorm puiuții de bufniță pe burtă

O fotografie postată, recent, pe o rețea de socializare a devenit virală în mediul online. Imaginea, contestată la început, s-a dovedit a fi cât se poate de reală. În poză se vede un pui de bufniță care doarme "ca un bețiv", după cum au scris internauții, amuzați teribil de poziția nefirească pentru o pasăre.

"Tocmai am descoperit că puiuții de bufniță dorm cu fața în jos, pentru că au capul prea greu. Dacă stau să mă gândesc bine, până acum n-am mai văzut nici cum arată picioarele unei bufnițe", a scris Mark Rees, pe Twitter, în dreptul fotografiei.

I've just discovered that baby owls sleep face down like THIS because their heads are too heavy. Also, I don't think I've seen owl legs before.... pic.twitter.com/dfKii2JtS8