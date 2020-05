Panică în Arad! Un tramvai cu călători a luat foc în mers

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, George Plesca, a declarat ca incendiul a fost raportat in jurul orei 6:00 si au intervenit doua echipaje ale Detasamentului de Pompieri Arad.

"In momentul sosirii la locul incendiului al celor doua echipaje, incendiul se manifesta generalizat la vagonul din spate al tramvaiului, propagat si la partea din spate a primului vagon. Incendiul a fost stins dupa aproximativ 45 minute de interventie. Nu au fost inregistrate victime, in tramvai se aflau doi calatori si vatmanul, acestia coborand in siguranta", a precizat Plesca.

Pompierii spun ca incendiul a izbucnit in urma unui scurtcircuit.

Directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja, a declarat ca a fost afectata o garnitura formata din doua vagoane, de provenienta germana, produsa in 1962 si care se afla in circulatie in Arad de aproape 30 de ani, scrie ziare.com.

"Garnitura se afla la prima cursa a zilei, cea dintre depou si capatul de linie din zona Fat-Frumos. Vagonul motor a ars in proportie mare, de aproximativ 60%. Sunt pierderi materiale, fara a fi inregistrati raniti", a spus directorul companiei.