Alertă la Drobeta Turnu Severin! Un bărbat internat la ATI, confirmat cu coronavirus. 20 de cadre medicale sunt testate

Bărbatul, care e în stare gravă, are aproximativ 50 de ani, și a venit la spital în data de 26 martie, cu ambulanță.

"Este un pacient care s-a prezentat acum doua zile la UPU. Acest pacient nu s-a incadrat sub nicio forma la acel criteriu de diagnostic pe care l-a dat Ministerul Sanatatii. Dar, noi am luat asa, ca niste masuri suplimentare, ca orice pacient care prezinta simptomatologie respiratorie sa il izolam, mai ales daca necesita suport ventilator sau daca necesita terapie intensiva, sa fie izolat.

Nu s-a incadrat nici ca testare COVID-19 pe aceasta definitie de caz, insa medicii l-au testat de gripa. Este un protocol la nivelul Laboratorului Cantacuzino care, in momentul cand primeste proba si face testarea pentru gripa si este negativa la pacientii cu sindrom respirator acut, atunci ei fac si determinarea COVID. De aceea noua ne-a venit pozitiv acum", a declarat Elena Bololoi, director medical SJU Drobeta Turnu Severin.

Aceasta a precizat ca aproximativ 20 de cadre medicale au intrat in contact cu bolnavul, dar au purtat echipamente de protectie. Sambata seara, acestea au fost testate.

"Procedurile in sine s-au respectat. A fost pus la izolare, personalul medical a intrat echipat ca si pentru COVID. (...) Vor fi testate toate persoanele care au intrat in contact direct, dar asteptam sa vina echipa de epidemiologi de la DSP Mehedinti sa faca testarea si sa decida conduita in continuare", a mai declarat Elena Bololoi.

Potrivit reprezentantilor spitalului, barbatul va fi transferat la Sectia Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase Craiova, acolo unde este centru pentru tratarea persoanelor diagnosticate cu COVID-19.