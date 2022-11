Consumul de leguminoase are avantaje dar și dezavantaje... grele pentru sănătate. Uneele dintre efectele grave cu care ne confruntăm după ce mâncăm fasole sau linte sunt gazele și balonarea, crampele și indigestia.

Puțini știu că fasolea este la fel de bogată în proteine precum carnea de pui, peștele sau ouăle. În plus, are puține grăsimi, calorii și sodiu, conțînând în schimb fibre, carbohidrați complecși și o cantitate moderată de acizi grași omega 6. Fasolea este indicată în cazul celor care suferă de diabet datorită indicelui glicemic scăzut, astfel că nu produce inflamare și nici nu alimentează senzația de foame. Și lintea, rudă cu fasolea, este bogată în fibre și proteine. În plus are încă un avantaj, față de fasole, se gătește mult mai repede: nu e nevoie de înmuiere înaintea fierberii, ea trebuie verificată de impurități, clătită, apoi fiartă.

Problemele grave ce apar când mănânci fasole sau linte

Principalul neajuns este incapacitatea de a digera fibrele digestive din ele. Pe lângă acidul fitic găsit în leguminoase, cele mai tari (fasole și fasole turcească) conțin oligozaharide. Asimilarea acestor zaharuri complexe este imposibilă fără un ajutor extern, deoarece corpul uman nu produce enzima alfa-galactozidază necesară pentru a le descompune.

Fasolea, dar și alte cereale, ca năutul, lintea sau soia, dau flatulență deoarece conțin cantități mari de oligozaharide - tip de carbohidrat care nu e digerat de organism și care poate provoca disconfort abdominal și colici.

Oligozaharidele din fasole sunt folosite ca hrană pentru bacteriile intestinale, favorizând fermentarea gazelor intestinale. Totuși, unele procedee, cum ar fi înmuierea fasolei și gătitul bine, ajută la reducerea formării de gaze în intestin. În plus, unele măsuri, precum masajul abdomenului, utilizarea medicamentelor și consumul de ceaiuri, de exemplu, pot ajuta și la eliminarea gazelor intestinale deja formate.

Fasolea este evitată în aceste timpuri, principala cauză fiind balonarea. CUM trebuie să fierbi fasolea uscată ca să obții un gust desăvârșit și care nu va face rău stomacului.

Trucurile care îți protejează stomacul când mănânci fasole sau linte

1. Alege bine fasolea. Chiar dacă arată excepțional, chiar dacă este ambalată, fasolea trebuie aleasă, căci conține multe impurități și unele boabe pot fi stricate.

2. Lasă fasolea la înmuiat câteva ore, de preferință din seară de dinaintea zilei în care plănuiești să o gătești. Astfel, fasolea uscată se hidratează și va fierbe mai ușor, dar și eliberează substanțele ce provoacă indigestie și disconfort.

3. Când te pregătești să pui fasolea la fiert, schimbă apă în care au stat peste noapte, nu o pune la fiert în aceeași apă.

4. Schimbă apă în care fierbi fasolea de cel puțîn 3 ori, de fiecare dată schimbând apă cu una de aceeași temperatura. În caz contrar, fierberea stagnează, iar boabele rămân nefierte.

5. Dacă faci mâncare de fasole și urmează să adaugi bulion sau roșii, nu le adaugă decât la final, căci roșiile și derivatele din roșii opresc fierberea și, din nou, boabele de fasole rămân nefierte.

6. Ai grijă cu ce asociezi fasolea atunci când o mănânci. Deși bunicii noștri o mâncau în perioadele de post, deci fără carne, multă lume nu concepe o mâncare de fasole fără cârnați sau afumătură alături. Acest obicei alimentar este greșit, deoarece combinația este foarte indigestă și hiperproteica. Sunt de preferat mesele simple. Mănâncă mâncarea de fasole simplă, cu o salată alături și sigur va fi cel mai bine pentru digestie. E mai bine să nu se amestece leguminoasele cu lactate, carne, pește sau fructe. Combinarea cu legume și cereale va fi cea mai acceptabilă variantă.

7. Bea ceaiuri medicinale în zilele de leguminoase. Semințele de fenicul, anason, mărar, mentă și coriandru sunt deosebit de bune.