În spațiul dintre viteză și răbdare, mișcare și stagnare și între nou și vechi se află ceva cu adevărat unic și minunat. Asta este ceea ce fiecare semn zodiacal chinezesc are de gestionat în ultimele două săptămâni din Anul Iepurelui de Apă. Din 10 februarie 2024, intră în forță Noul An chinezesc, care stă sub puterea Dragonului de Lemn. Este timpul să descoperim noi căi de creștere și expansiune. Până la urmă, este mai ușor să explorăm cu burta plină decât atunci când suntem cu stomacul gol.