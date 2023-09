Ne vom bucura încă de prezența piersicilor, nectarinelor, pepenilor și a perelor de vara, revin în forță și fructele sezoniere: prune, struguri, smochine. Dar și legumele toamnei sunt foarte importante acum: porumb, ciuperci, varză, praz și celebrul dovleac.

Iată, așadar, TOPUL 10 fructe și legume vedete în luna septembrie:

1. Smochine – bogate în calciu

Smochinele dulci și suculente sunt bogate de fibre și ajută la constipație. În plus, conțin minerale precum calciu, potasiu și magneziu care protejează sănătatea osoasă.

2. Struguri – detoxifianți

Septembrie începe să aducă minunatele beneficii ale strugurilor. Vitamina C, fibre, antioxidanți care protejează organismul împotriva radicalilor liberi și ajută organismul împotriva constipației.

3. Pere de toamnă – pentru tensiunea mare

Perele de toamnă sunt excelente în protejarea organismului împotriva hipertensiunii arteriale. De asemenea, au un conținut bogat de potasiu și apă care au efect diuretic și purificator. Prezența fibrelor și ale flavonoidelor aduc beneficii împotriva constipației. De asemenea, sunt recomandate și pentru diabetici.

4. Mere – pentru digestie

Un măr pe zi ține doctorul departe, nu? Nici nu este de mirare având în vedere faptul că deliciosul măr conține vitamina C, acizi și săruri care stimulează digestia și au efecte antiseptice. În plus pectinele favorizează tranzitul intenstinal și protejează flora digestivă. De asemenea, reduc nivelul de colesterol.

5. Mure – Fier și vitamina C

Excursiile montane îți aduc în cale murele. Că și celelalte fructe de pădure, murele protejează sănătatea cardiovasculară și sistemul imunitar. În plus, având efect astringent, ajută în cazurile de diaree. Atenție, însă, dacă sunt prea coapte au efect invers și accelerează tranzitul intestinal!

6. Rubarba – pentru anemie

Rubarbă se poate transformă într-un preparat delicios împotriva anemiei, grație conținutului ridicat de fier, acid folic și vitamina C.În plus, rubarbă conține vitamina A, precum și B6, B1 și B2. Studiile recente au dovedit că rubarbă conține antioxidanți care protejează corpul împotriva bolilor cardiovasculare.

7. Varza albă – anticancer

Varza albă este excelență atât în stare crudă cât și murată. Ea conține vitaminele C și E, precum și acid folic. Antioxidanții și fibrele din varză protejează organismul împotriva cancerului și bolilor de inima.

8. Ciuperci – pentru vitamina D

Ciupercile, că și soarele, oferă corpului vitamina D. Ciupercile mai conțîn și seleniu, potasiu și vitamina D, precum și alți antioxidanți care protejează corpul împotriva degradării celulare și bolilor cardiovasculare.

9. Porumb – pentru digestie

Porumbul dulce este o sursă excelență de vitamina C și este excelent pentru persoanele care suferă de boală celiaca. În plus, porumbul are betacaroten și vitamine din clasa B, precum și apă și zaharuri care nu se transformă în amidon. Ele ajută la o digestie mai ușoară.

10. Praz – pentru circulație

Prazul de toamna este mai gros decât cel de vara, iar gustul este mai intens, făcându-l ideal pentru gătit în sezonul de toamna/iarnă. Că și ceapă și usturoiul, prazul conține sulf care întărește sistemul imunitar și îmbunătățește circulația sângelui. În plus, are și efect laxativ și diuretic, ajutând stomacul precum un balsam. Dacă nu este supragatit, prazul oferă doze de acid folic, vitamina C și E.