În sala arhiplină de la sediul Sotheby's din Manhattan a fost nevoie de doar câteva minute de licitaţie prin telefon pentru ca acest tablou să fie adjudecat, în aplauzele asistenţei, pentru 139,36 milioane de dolari, cu tot cu taxe.



Tabloul din 1932 o înfăţişează pe una dintre partenerele artistului spaniol, pictoriţa franceză Marie-Thérese Walter, şi fusese estimat la peste 120 de milioane de dolari.



Pictura a aparţinut bogatei newyorkeze Emily Fisher Landau, care a murit anul acesta la vârsta de 102 ani şi a cărei colecţie de opere de Willem de Kooning, Mark Rothko şi Andy Warhol este oferită la licitaţie în cadrul a două seri speciale, miercuri şi joi, la sediul Sotheby's din New York.



Tabloul decora sufrageria lui Landau din Manhattan, a precizat casa de licitaţii.



Marie-Thérese Walter a fost "muza de aur" a lui Picasso, artistul cunoscând-o în 1927 la Paris, pe când era căsătorit cu balerina ruso-ucraineană Olga Koklova.



Vânzarea tabloului "Femme a la montre" a fost a doua cea mai scumpă pentru operele lui Picasso, artistul având acum cel puţin şase tablouri evaluate la peste 100 de milioane de dolari.



Marie-Thérese Walter a mai fost pictată de Picasso în tabloul "Femme endormie" (1934), care va fi scos la vânzare joi de către Christie's, concurenta Sotheby's, care speră că acesta va fi adjudecat pentru o sumă cuprinsă între 25 şi 35 de milioane de dolari. În 2021, Christie's a vândut tabloul "Femme assise pres d'une fenetre (Marie-Thérese)" pentru suma de 103 milioane de dolari.



Un alt Picasso ("Nu au plateau de sculpteur") din 1932 s-a vândut în 2010 cu aproximativ 106 milioane de dolari de către casa de licitaţii Christie's, deţinută de holdingul Artemis al miliardarului francez François Pinault.



Recordul absolut pentru un Picasso este deţinut "Les femmes d'Alger (Version 'O')", vândut pentru 179,4 milioane de dolari: acest ulei pe pânză pictat în 1955 este cea mai scumpă operă de artă modernă vândută vreodată la licitaţie.



La momentul vânzării sale, pe 11 mai 2015, la Christie's în New York, a fost chiar recordul absolut pentru o licitaţie de artă, depăşit în 2017 de "Salvator Mundi", atribuit lui Leonardo da Vinci, pentru 450 de milioane de dolari.



În contextul internaţional al războaielor din Ucraina şi Orientul Mijlociu şi al inflaţiei, piaţa de artă continuă să dea dovadă de o robusteţe insolentă, potrivit AFP. Sezonul vânzărilor de toamnă de la New York al marilor case de licitaţii Sotheby's şi Christie's, între 7 şi 15 noiembrie, este aşteptat să aducă vânzări de miliarde de dolari.