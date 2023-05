In primul rand, trebuie sa stii ca acele frunze lipicioase la trandafiri te anunta ca acestia sunt afectati de afide sau paduchii verzi. Este primul semn pe care trebuie sa il iei in considerare, in cazul in care nu ai observat acele insecte mici si verzi pe care le gasim pe boboci sau flori, sau pe suprafata inferioara a frunzelor.