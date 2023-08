„Am mâncat ceva, nu foarte mult, am băut cafea, nu foarte fierbinte. Nu fumez, geamurile deschise, din când în când puțin muzică, în liniște. Geanta era pregătită de aseară. Și în jur de 7 fără 20 am plecat liniștit, fără claxoane, fără nimic. Mă uit ce am și prioritățile, care sunt prioritățile. Nu se mănâncă mult la prânz, foarte, foarte puțin. Lângă mine sunt corporatiștii și mănâncă mult, trei feluri, sunt uimit cât pot să mănânce. Ne apropiem de perioada de seară, care e bine să avem o activitate socială, seara să putem discuta să nu cădem imediat, mergem mâncăm și cădem. Mai mult recomand, masa se seară să fie până în ora 8 și să nu fie foarte copioasă”, a declarat specialistul.