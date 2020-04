Sfaturi de îngrijire pentru barba ta (P)

Azi îți spunem care sunt cele mai bune sfaturi de îngrijire a bărbii, preluate direct de la bărbierii de top. Iată cum să ai cea mai frumoasă barbă!

Ține cont de conturul feței tale!

Nu toate fețele sunt similare și nici toate bărbile nu sunt egale. Putem deci conchide că există un tip de barbă pentru fiecare față, iar odată ce îl vei găsi, lumea va fi cu totul alta.

Cum îți dai seama ce ți se potrivește? Pornește de la forma feței tale!

Dacă ai fața rotundă, o barbă ascuțită, așa cum este un cioc îngust, e alegerea ideală.

De partea cealaltă, fața dreptunghiulară e avantajată de o barbă cu formă rotundă, precum barbișonul. O idee excelentă este reprezentată și de perciunii lăsați să crească.

Posesorul unei fețe ovale este un adevărat norocos: poate purta orice tip de barbă.

Ai față în formă de inimă? Poți opta fie pentru un cioc lat sau pentru o barbă scurtă, tunsă milimetric.

Încheiem cu fața alungită, care are nevoie de o barbă bine gândită. Nu îți rade perciunii sub nicio formă și urmează conturul mandibulei atunci când lași părul să crească. Poți unii favoriții cu mustața pentru un look armonios.

Ai răbdare!

Deși barba apare repede, în câteva zile, o barbă frumoasă, bogată, nu va crește cât ai bate din palme. Iar „copilăria” sa poate fi destul de problematică. E posibil ca în primele stadii ale creșterii bărbii să arăți ciudat sau să te confrunți cu mâncărimi. Ce recomandă bărbierii? Așteaptă circa 3 luni până să mergi cu barba la bărbier, care îi va da cea mai avantajoasă formă. În această perioadă, asigură-te doar că îți îngrijești mândria de barbă ca la carte.

Îngrijește-ți barba!

Că tot am adus vorba despre îngrijire, află că cele două produse-emblemă pentru a hidrata și a disciplina firul de păr trebuie folosite din primele etape ale creșterii bărbii.

Începem cu favoritul tuturor bărbierilor de pretutindeni, un ulei de barbă: este practic aliatul tău cu numărul unu. Minunat pentru a hidrata și înmuia firele din barbă, uleiul este ideal și pentru îngrijirea pielii, fiind practic cea mai de efect soluție dacă dorești să previi mâncărimile. Bărbierii te sfătuiesc să aplici uleiul pe piele, dimineața, și să îl repartizezi masând în barbă, urmând ca seara să îl clătești.

În ceea ce privește balsamul, acesta se aplică atunci când speli barba cu șampon. Urmează instrucțiunile producătorului, iar barba ta va arăta mereu excelent.

Spală barba cu temeinicie!

Bărbierii sunt de părere că ar trebui să speli barba de 1-2 ori pe săptămână ca să o menții curată. Dacă exagerezi, este posibil ca firele să se usuce sau pielea să se irite.

Evident, folosește un șampon special conceput, nu produsul pe care îl utilizezi pentru păr sau pentru pielea de pe corp. Cosmeticele specializate conțin ingrediente de curățare eficiente, dar blânde, și iau în calcul și sensibilitatea pielii.

Tunde barba regulat!

La acest capitol, e musai să ții cont de lungimea bărbii. Cât timp e scurtă, dacă insiști să o tunzi acasă, folosește un trimmer. Când a crescut, frecventează un bărbier, care va menține mereu forma ideală și precisă. În cazul în care te pricepi, poți scurta singur barba la domiciliu cu un aparat de tuns părul. Evită să apelezi la brici dacă nu ești experimentat.

În ceea ce privește frecvența tunderii bărbii, specialiștii consideră că o dată la două săptămâni sau o dată pe lună este intervalul ideal. Firește, totul depinde și de rapiditatea cu care crește barba ta.

Piaptănă barba!

Nu numai că astfel îi vei conferi un aspect îngrijit, dar distribui și uleiurile produse de către piele pe întreaga lungime a bărbii, hidratând-o. Trece un pieptene special de două ori pe zi prin barbă, dimineața și seara, sau ori de câte ori resimți nevoia de a o aranja.

Ține cont de aceste sfaturi de îngrijire pentru barbă, iar masculinitatea ta va fi evidențiată din plin!