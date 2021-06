Scrisoarea unei prostituate americane a devenit virală pe Internet. Sub pseudonimul April Adams, tânăra din New York nu s-a adresat unei persoane anume, ci soţiilor în general, transmiţându-le acestora că nu va fi niciodată o „ameninţare pentru căsnicia” lor. Dimpotrivă, femeia spune că ea este „ingredientul secret în multe căsătorii sănătoase”.

Redăm în continuare scrisoarea integrală semnată de April Adams, publicată pe vice.com.

„Dragă soţie,

Nu te cunosc, dar ştiu că e posibil ca soţul tău să te înşele cu o prostituată. Ştiu asta pentru că sunt lucrătoare sexuală şi am o grămadă de clienţi.

Dar nu soţul tău, îţi zici, nu el! Soţii altora, desigur, dar relaţia voastră, viaţa voastră sexuală a diferită. Aţi avut un threesome cu colega ta de facultate acum zece ani. Angajaţi o bonă să stea cu copilul şi mergeţi în Las Vegas în fiecare august. Aveţi serile voastre speciale în care vă uitaţi la seriale. Aveţi o căsnicie grozavă!

Să te întreb ceva: când a fost ultima oară când tu şii soţul tău aţi făcut sex de trei ori într-o săptămână? Când a fost ultima oară când el s-a plâns din cauza asta? Nu crezi că e posibil ca între timp să se fi ocupat el singur de problema asta, cu ajutorul meu?

Vestea bună e că dacă soţul tău vine la mine, înseamnă că vrea să-şi păstreze căsnicia cu tine. Alege să primească afecţiune şi sex de la o profesionistă, fără alte implicaţii. Imaginează-ţi că în locul meu ar fi bona, sau vecina sau cea mai bună prietenă a ta.

Sunt o profesionistă. Sunt discretă, iar timpul, atenţia şi sexualitatea mea se măsoară în ore, ore în afara cărora e al tău. Şi ce e important e că eu nu-l iubesc pe soţul tău şi nici nu-l voi iubi vreodată. Simt compasiune pentru el şi atât. Nu voi fi niciodată o ameninţare pentru căsnicia voastră pentru că în afara programului nu vreau să am de-a face cu niciunul dintre voi. N-o să ies cu el la cină şi nici n-o să te sun în timpul nopţii ca să te avertizez că ar trebui să divorţezi. N-o să afli asta de la mine. Iar dacă o să afli de la el, fie e un prost, fie e supărat pe tine şi vrea să te rănească.

Da, unii clienţi se mai implică şi emoţional, dar la modul superficial, pentru că ştiu că ce facem noi e fals. Doar nu-ţi închipui că instalatorul adoră toaletele pe care le repară, nu? Bărbaţii ştiu că afecţiunea pe care le-o ofer depinde de banii pe care mi-i oferă ei. Eu nu fac parte din viaţa lor, sunt un fel de angajată. Oricât de obsedat ar fi de mine pe plan sexual, nu va investi pe plan emoţional.

Din experienţa mea, bărbaţii nu cheltuiesc pe sex decât fix cât îşi permit. Dacă soţul tău are nevoie de sex o dată la două săptămâni şi-şi permite să ia pe furiş o mie de dolari din bugetul lunar al casei, se va întâlni cu o tipă care are aceeaşi meserie ca mine. Chiar dacă îşi doreşte sex mai des, nu poate scoate încă o mie de dolari din senin. Oricât de mult şi-ar dori asta, o să-şi controleze dorinţa ca pe oricare alta. Iar dacă îşi sparge tot salariul cu mine, chiar îţi recomand să divorţezi de el, înseamnă că e varză cu capul şi cu banii.

Cât despre boli, nu-ţi face griji. Majoritatea prostituatelor din ziua de azi sunt mai sănătoase şi mai prudente decât o secretară dintr-un birou obscur. Îţi aminteşti ce am spus de afecţiunea mea pentru el extrem de limitată? E valabil şi pentru profilul lui epidemiologic. Nu trebuie să-ţi faci griji nici de vreun copil din flori. Şansa să rămân însărcinată cu unul dintre clienţi e undeva între Zero şi Nicio Şansă.

Poate că tot nu-ţi place ideea că se culcă cu mine. Te întreb din nou: când a fost ultima oară când ai făcut sex de trei ori într-o săptămână? Nu spun că e datoria ta să-l faci fericit. Spun că poate tu nu-ţi doreşti să faci sex cu el atât de des. Eşti ocupată sau stresată sau nu te mai atrage. Te înţeleg, nici pe mine nu mă atrage.

Asta e ideea. Eu sunt ingredientul secret în multe căsătorii sănătoase, pentru că atunci când se vede cu mine, amândoi primiţi cantitatea de sex de care aveţi nevoie. Atâta timp cât nu-i umbli prin telefon, s-ar putea să ajungeţi să sărbătoriţi 50 de ani de căsătorie. Cu plăcere.”