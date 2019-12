Sărbători fericite 2019! Cele mai frumoase felicitări de Crăciun

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. În acest articol vă oferim câteva modele de mesaje şi felicitări de Crăciun. Vă urăm Sărbători fericite! La mulți ani!

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. Mesaje frumoase de Crăciun

„Crăciun fericit! Îți doresc ca inima ta să fie ușoară ca un fulg de nea, iar problemele să se topească precum zăpada!”

„Liniște interioară, speranță și dragoste, acestea sunt cadourile mele pentru tine de Crăciun! Sărbători fericite!”

„Crăciunul este despre reîntregirea familiei și reîntâlnirea cu prieteni dragi. Este momentul ideal să apreciem dragostea din viața noastră, despre care credem, de multe ori, că ni se cuvine. Fie ca aceste sărbători de iarnă să îți umple inima de dragoste și binecuvântare.”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. SĂRBĂTORI FERICITE! „Crăciunul este plin de bucurie! Este momentul perfect să ne amintim de trecut și să ne gândim la viitor! Fie ca pacea și dragostea să te cuprindă, în această perioadă minunată! Sărbători Fericite!”

„Crăciun fericit! Îți doresc ca viața ta să fie la fel de plină de împliniri și dragoste ca în această perioadă.”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. MESAJE CRĂCIUN CLASICE

Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să va fie şi mai bine. Să va fie casa, casa Cu bucate noi pe masă Moş Crăciun cu sacul plin, Drumu-n viaţa cât mai lin.

”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”

”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aduca linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. ”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri.”

”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. Idei pentru SMS isteţ

”Un batranel cu chipul drag, va veni la voi in prag, sa nu’l goniti e mos craciun, si v’aduce’un an mai bun!”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. ”Seara plina de lumina Sufletul iesle sa-ti devina Ca sa se nasca-n el Iisus Cu Binecuvantari de sus Caci vine bland si plin de har Sa nu ii inchidem usa iar Craciun Fericit!”

”Sa va fie casa, casa Cu bucate noi pe masa Mos Craciun cu sacul plin, Drumu’n viata cat mai lin”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. ”Craciun Fericit! Mosul sa fie darnic, liniste sufleteasca si intelegere de sarbatori! La Multi Ani!”

”Se spune ca in seara de Craciun, la fiecare clinchet de clopotel o dorinta se indeplineste! Iti urez sa petreci sarbatorile cu sufletul plin de dorinte, in clinchet de clopotei! Craciun Fericit”

MESAJE DE CRĂCIUN, URARI DE CRĂCIUN, SMS DE CRĂCIUN, FELICITĂRI DE CRĂCIUN. ”Lumina, pace, bucurie, zapada, viata, daruire, iertare, zambet, sarbatoare, ne aduce an de an Cracinul. Deschide-ti sufletul si lasa caldura sarbatorilor de iarna sa te invaluie ca un vis frumos. Sarbatori Fericite si La Multi Ani !”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. ”Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca liniste, caldura si armonie in suflet. Craciun fericit si un An Nou plin de impliniri!”

”Lumina sfanta venita in Ajun sa va aduca in suflet un vesni Craciun. Sarbatori de vis alaturi de cei dragi!”

”De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. MESAJE CRĂCIUN: ”Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi!”

”Fie ca Pruncul nascut in ieslea din Bethleem sa va umple casele si vietile cu bucurie,sanatate si multa intelepciune pentru anul care vine. LA MULTI ANI !”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. MESAJE DE CRĂCIUN pentru toate gusturile

1. L-am visat pe Mos azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare in spate sa aduca sanatate, deci asteapta-l ca el vine, dar acum este la mine!

2. Pe la geamuri cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, iar bradul e la locul lui, mosul e la treaba lui, sa ne fie noua bine, iaca si Craciunul vine. Craciun Fericit.

3. Mos Craciun bate la usa scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului.Langa brad si langa foc sa va umple de noroc.Craciun fericit

4. Catelus cu parul cret, s-aveti Geep-ul in cotet si o vila cu piscina, pe Madona ca vecina, o lopata pentru bani, La Anu' si La Multi Ani! SARBATORI FERICITE!

5. Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. Mesaje DE CRĂCIUN pentru toată lumea

“Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire si fericire. CRĂCIUN FERICIT!”

- “Moşul vine cam tiptil, niciodată nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie! CRĂCIUN FERICIT!”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. - “Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! CRĂCIUN FERICIT!”

- „De Crăciun, s-aveţi brad încărcat, bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. CRĂCIUN FERICIT!”

- “Moş Crăciun bate la uşă, Scoate mâna din mănuşă, Şi vă dă din palma lui, Darurile cerului. Lângă brad şi lângă foc, Să vă umple de noroc! CRĂCIUN FERICIT!

- “Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de CRĂCIUN!”

- “Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. CRĂCIUN FERICIT!”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. - “Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi! CRĂCIUN FERICIT!”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. Mesaje DE CRĂCIUN GENERALE

“Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi!”

“În noaptea sfântă de Crăciun lasă deoparte grijile şi supărările. Deschide-ti inima şi primeste un strop din binecuvântarea care se revarsă peste lume în această noapte!”

„Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI!”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. MESAJE DE CRĂCIUN, URARI DE CRĂCIUN, SMS DE CRĂCIUN, FELICITĂRI DE CRĂCIUN. ”Moş Crăciun bate la uşă, scoate mâna din mănuşă şi vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad şi lângă foc să vă umple de noroc!”