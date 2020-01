Raluca Moianu, fotografiata impreuna cu amantul. Imaginile care au pus capat casniciei

In anul 2013, indragita realizatoare de televiziune si radio, Raluca Moianu, a fost fotografiata de presa tabloida in timp ce se afla in tandreturi cu amantul ei, un cameraman. Vedeta era casatorita la acea vreme.

Desi dupa acest scandal imens casnicia a mai rezistat o perioada, intr-un final tensiunile si-au spus cuvantul si totul s-a finalizat cu un divort.

„Dupa 15 ani de casatorie eu si sotul meu am hotarat sa ne separam. Suntem prieteni si vom ramane intr-o relatie stransa pentru ca avem impreuna o fetita careia ai vom acorda in continuare toata dragostea si atentia noastra”, anunta la acea vreme Raluca Moianu, potrivit cancan.ro.

Dupa mai multi ani, cei doi s-au impacat, insa barbatul a incetat din viata in 2018, rapus de cancer.

„Inca nu-mi vine sa cred. Asta-i viata, mergem cumva inainte. Nu vreau ca Mara sa creasca trista, ea trebuie sa inteleaga ca tatal ei a fost o personalitate, ca a adus pasiunea pentru snooker in Romania si ca trebuie sa fie mandra de asta. Trebuie sa stie ca tatal ei a iubit-o foarte mult si ca de undeva de sus o va veghea mereu”, a declarat Raluca Moianu pentru Ciao.

foto:ciao.ro