Anul acesta, postul Crăciunului a debutat pe 14 noiembrie și va ține până pe 24 decembrie, aceasta fiind ultima zi în care se mâncă de post.

Potrivit site-ului crestinortodox.ro, suntem chemati sa postim pentru a ne bucura deplin de sarbatoarea Nasterii Domnului. Sfintii Parinti au cautat intotdeauna sa ne atraga atentia ca daca vom dedica mai mult timp pentru pregatirea bucatelor decat pentru rugaciune, e semn ca suntem stapaniti de pofte si placeri. Iar satisfacerea lacomiei pantecelui, da nastere altor patimi. Din acest motiv, in orice post ne-am afla, nu trebuie sa cautam niciodata mancaruri deosebite si nici sa ne ridicam de la masa satui.

Biserica nu a recomandat niciodata extremele. Din acest motiv, avand in vedere ca in aceasta perioada a postului lipsesc legumele si fructele proaspete, ea ii ofera omului ca binecuvantare spre un post mediu ca asprime mai multe zile in care se poate manca peste. Astfel, in fiecare sambata si duminica cuprinse intre 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului in Biserica) si 20 decembrie (pomenirea Sfantului Ignatie Teoforul), avem dezlegare la peste.

In acest an, in Postul Craciunului avem dezlegare sa consumam peste in urmatoarele zile:

- 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului in Biserica)

- 26 si 27 noiembrie (sambata si duminica)

- 30 noiembrie (Sfantul Apostol Andrei)

- 3 si 4 decembrie (sambata si duminica)

- 5 decembrie (Sfantul Sava cel Sfintit)

- 6 decembrie (Sfantul Ierarh Nicolae)

- 10 si 11 decembrie (sambata si duminica)

- 12 decembrie (Sfantul Ierarh Spiridon)

- 13 decembrie (Sfantul Ierarh Dosoftei)

- 17 si 18 decembrie (sambata si duminica)

Biserica urmareste prin aceste dezlegari la peste induhovnicirea trupului si nu mortificare lui. De exemplu, pravila ne cere ca in zilele de luni, miercuri si vineri sa nu mancam cu untdelemn si postim pana la orele 15.00-16.00. Asadar, daca in anumite zile suntem chemati sa mancam doar hrana uscata sau legume fierte, in altele avem dezlegare la peste, ca o mangaiere pentru trup, mai arată sursa citată.

Sfatul Bisericiii este ca orice crestin sa tina seama de aceste randuieli. Cei care vor sa posteasca mai aspru, adica sa nu manance peste cand Biserica face dezlegare, o pot face dar numai cu binecuvantare. Biserica stie ca excesul aduce intotdeauna cadere, de aceea ea recomanda intotdeauna calea de mijloc, ca mod de vietuire. Se doreste astfel evitarea tuturor extremelor, atat a prea multor nevointe, cat si a absentei lor totale.