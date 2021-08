Piureul de cartofi poate sa devina chiar toxic daca sunt folositi cartofi verzi. Motivul e unul foarte simplu:

Tuberculii de cartofi atunci cand sunt expusi la lumina capata culoarea verde. Aceasta e o excerscenta a tulpinii subpamantene si in conditii de lumina se comporta ca un organ aerian, adica sa faca fotosinteza.

Problema este ca in aceste organe verzi ale cartofului, odata cu clorofila, se produce si un alt compus ce se numeste solanina si care e o toxina glicoalcaloida.

Persoanele care consuma cartofi cu solanina pot sa sufere de intoxicatie, pot aparea iritatii ale tractului gastrointestinal si in cazuri mai grave voma si diaree.

Cazurile de intoxicare cu solanina sunt rare pentru ca in mod normal cartofii versi sunt amari si e putin probabil ca cineva sa manance o cantitate suficient de mare de cartofi verzi pentru a acumula o cantitate de solanina care sa puna viata in pericol.

Cu toate astea, cartofii verzi nu trebuie folositi la piure, iar cartofii care prezinta doar pete verzi pe anumite portiuni trebuie curatati cu grija si aceste parti indepartate.