Pentru o baie minimalistă alege lavoare freestanding (P)

O baie minimalistă are nevoie de un lavoar freestanding. Are un aspect deosebit și creează un ambient aerisit, modern. Pe lângă acestea, accentuează spațiul și este foarte usor de întreținut pe termen lung. Având în vedere caracteristicile stilului minimalist, care se bazează pe linii fine și simple, faptul că ascunde sursele de alimentare cu apă este un motiv în plus să alegi un lavoar freestanding. De asemenea, trebuie să alegi obiecte sanitare de calitate, realizate din materiale premium, care să fie durabile în timp și să aibă un aspect mult mai elegant. Acest lucru este valabil mai ales în cazul lavoarului. Fiind utilizat des, impuritățile se pot depune în porii materialului dacă nu are finisajul suficient de fin. Prin urmare, se va îngălbeni mai repede și va depozita murdărie.

Lavoarele de baie Neakaisa în varianta freestanding sunt opțiunea ideală pentru băile minimaliste cu personalitate. Fiecare baie trebuie să fie atât utilă, cât și placută privirii. Din acest motiv, în gama de lavoare freestanding găsești diverse forme și ai posibilitatea de a opta atât pentru culoarea clasică a lavoarului, alb, cât și pentru o culoare deosebită și impunătoare pentru o baie, negru.

Lavoarele freestanding sunt precum căzile de acest tip. O variantă luxoasă a amenajărilor clasice și o alegere inspirată. Ca orice lucru, prezintă și dezavantaje, dar există mai multe motive care te vor face să optezi pentru un lavoar freestanding.

AVANTAJELE UNUI LAVOAR FREESTANDING

1. Spațiu. Zona liberă din jurul lavoarului freestanding creează senzația de spațiu și de încăpere foarte aerisită. În plus, lavoarul freestanding poate fi montat atât lânga un perete, cât și în orice alt loc din baie. Singurele aspecte de care trebuie să ții cont sunt sursa de alimentare a apei și orificiul de evacuare.

2. Forma. Curbele, liniile fine, dar și unghiurile se vor potrivi perfect cu orice stil, mai ales cu cel minimalist. Va adăuga un plus de valoare băii și claritate întregii organizări. Depinde de tine cum o integrezi în contextul dorit.

3. Este un tip de lavoar atât de interesant, încât baia va avea un aspect mai atrăgător ca orice altă încăpere din casă. Un lavoar freestanding se impune în orice baie. Indiferent că este amplasat lângă perete sau din contră, exact acolo unde nu te aștepți să găsești un lavoar, cu siguranță va capta atenția oricărei persoane.



4. Este o modalitate inedită de a deveni mai inventiv cu bateria. Există diverse opțiuni, ceea ce îți oferă mai multe posibilități. Bateria cu montaj direct în pardoseală este cea mai extravagantă alegere, fiind prezentă în puține băi, dar oferind un aspect spectaculos.

5. Plăcile de gresie și faianță vor fi mai la vedere. Dacă alegi să nu lipești lavoarul de perete, cu siguranță faianța va fi mai vizibilă, iar întregul decor mai luminos.

Dacă te-am convins că pentru un design minimalist ai nevoie de un lavoar freestanding, mai trebuie doar să știi că înainte de achiziționarea unuia, trebuie să iei în calcul mai mult aspecte.

Poziționarea. Dacă dispui de o baie mică, poziționarea lavoarului joacă un rol important în ceea ce privește atmosfera din încăpere. Cu siguranță nu îți doresti un spațiu supraîncărcat, așa că încearcă să il maximizezi prin amplasarea lavoarului într-un mod strategic.

Stocarea. Un lavoar freestanding diferă de unul clasic prin faptul că nu dispune de un blat sau dulap cu spații de depozitare pentru produse. Astfel, vei avea nevoie cu siguranță de un dulăpior suplimentar sau de o etajeră.

Culoarea. Cu siguranță albul este ideal atunci când vorbim despre stilul minimalist. Dar nu este obligatoriu!

Bateria potrivită. Lavoarul împreună cu bateria trebuie să formeze o echipa armonioasă. Cu toate acestea, alegerea depinde de spațiu, design, dar și de buget. Bateriile cu montaj în pardoseală au un au aspect diferit, dar aparte, iar prețul este ceva mai mare.

Alegerea unui lavoar freestanding ține de preferințele personale, dar este optiunea perfectă pentru o baie amenajata în stil minimalist. Minimalismul în designul interior se axează doar pe câteva scheme cromatice specifice și pe un ambient structurat diferit față de cel tradițional. După ce ai făcut cea mai bună alegere în ceea ce privește lavoarul freestanding, asigură-te că nici una dintre greșelile următoare nu se regăsește în baia ta amenajată în stil minimalist:

-Gresie și faianță cu imprimeuri

-Texturi variate

-Corpuri de iluminat voluminoase

-Ornamente alese incorect

-Aglomerări de obiecte.