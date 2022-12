Dincolo de faptul ca poate fi folosit pentru curatenie sau pentru ingrijirea plantelor, se pare ca acest rest ramas dupa prepararea cafelei are si 4 efecte benefice asupra organismului, atunci cand este folosit pentru ingrijirea corporala, relatează Lyla.ro.

Zatul de cafea. 4 intrebuintari utile in ritualul tau de frumusete

1. Scrub natural pentru fata si corp

Daca iti doresti un scrub eficient pentru corp si pentru ten, atunci acest ingredient la indemana oricui este solutia ideala. Il poti amesteca cu zahar pentru un efect mai puternic pe piele. Iti indeparteaza celulele moarte, stimuland productia de celule noi. Tonifica pielea si o face mai curata si mai stralucitoare.

2. Te scapa de celulita

Daca vei citi pe lista de ingrediente a multor creme anticelulitice din comert, vei gasi cu siguranta si zatul de cafea. Insa, cea mai buna solutie este sa folosesti direct produsul natural, fara alte chimicale.

Cand iti patrunde in piele, zatul iti imbunatateste circulatia sanguina si drenajul limfatic. In acest mod, elimini in mod natural toxinele din corp si te ajuta sa elimini apa in exces din tesuturi, conform In Tihna.

Poti amesteca zatul de cafea cu doua linguri de ulei de masline. Se maseaza mai multe minute, gentil, zonele afectate, care se infasoara apoi cu o folie de plastic.

Se lasa asa sa actioneze timp de pana la 20 de minute, apoi se spala bine amestecul de pe piele cu apa calduta. Pentru un rezultat eficient, se aplica acest mix cu zatul de cafea de doua ori pe saptamana.

3. Vopsea de par naturala

Se pregatesc mai multe cani de cafea, se lasa la racit, se uda parul bine cu ea, in mod uniform, apoi se lasa sa actioneze. La final, se clateste bine parul. Pentru a accentua efectul, este bine sa folosesti apa cat mai rece, asa cum se procedeaza corect in cazul persoanelor care se vopsesc.

4. Iti reimprospateaza bronzul

Te-ai bronzat, dar incepe sa se duca efectul de pe piele? Nimic mai simplu! Ia zatul de cafea dintr-o cana, lasa-l la racit, apoi intinde-l bine pe piele. Se lasa sa actioneze in jur de 20 de minute, apoi se spala usor zona cu apa rece.