Postând o fotografie cu Michael Flatley privind marea, echipa sa precizează că nu va mai face niciun alt comentariu pe marginea acestui subiect şi cere oamenilor să se roage şi să-i dorească binele.

Reamintim că Michael Flatley a devenit celebru după o interpretare de şapte minute în timpul concursului Eurovision din 1994.

Artistul a devenit celebru datorită calităților sale extraordinare, fiind cunoscut mai ales pentru spectacolele de teatru create, printre care „Lord of the Dance”, „Feet of Flames” şi „Celtic Tiger”.

„Lord of the Dance” a avut un număr record de 21 de spectacole consecutive pe Wembley Arena. La acea vreme, la sfârşitul anilor 1990, picioarele lui Michael Flatley erau asigurate pentru 25 de milioane de lire sterline.

Dansatorul s-a retras din cauza unei accidentări după un spectacol în Las Vegas, de Ziua Sfântului Patrick, în martie 2017.

În vârstă de 64 de ani, Michael Flatley s-a născut în Chicago din părinţi irlandezi care au emigrat în SUA în 1947. A luat lecţii de dans irlandez în oraş, iar mai târziu a făcut turnee cu grupul folk irlandez The Chieftains.