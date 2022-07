Cine ar fi crezut ca banalul cartof contine otrava in tulpina si frunze si devine periculos daca e lasa sa devina verde?

Transformarea in verde apare din cauza unei mari concentratii a unei toxine numita glicoalkaloida. Suntem avertizati ca otravirea cu cartofi este rara, dar se poate intampla.

Moartea survine de obicei dupa o perioada de slabiciune si confuzie, urmata de coma. Potrivit nutritionistilor autohtoni, romanii sunt mari fani ai cartofului si tocmai de aceea ar trebui sa fie atenti “cand mananca una dintre legumele lor preferate”.

In SUA de exemplu, in ultimii 50 de ani, majoritatea cazurilor de deces au rezultat in urma consumului de cartofi verzi sau a ceaiului din frunze de cartof. Ca un fapt inedit, cartoful nu este singur pe “lista raului”. Urmeaza ciresele, fructe populare si foarte consumate.

Sunt din aceeasi familie cu prunele, caisele si piersicile si la fel ca acestea contin otrava in frunzele si samburii lor. Cand samburii de cirese sunt zdrobiti, mestecati sau chiar doar usor zgariati, ei produc acid prusic (cianura de hidrogen). Decesele provocate de consumul de cirese sunt extrem de rare, dar trebuie sa avem grija sa nu mestecam samburii.