Ilustratia a fost creata de Valentine Dubinin, un desenator si animator din Rusia, care lucreaza ca artist liber.

Dar, inainte de a citi mai departe, arunca o privire asupra acestei imagini si incearca sa vezi daca poti observa cainele ascuns in ea. Ai reusit sa vezi cainele sau poti sa vezi doar batranul? VEZI REZOLVAREA în GALERIA FOTO, prin click dreapta pe fotografie!

Aceste imagini sunt numite imagini ambigue si fac parte din categoria iluziilor optice, iar unii oameni fac referire la acestea sub denumirea de “figuri iluzorii”. Imaginile ambigue sunt imagini care exploateaza modul in care percepem si interpretam lucrurile la nivel vizual. Acestea fac asta intr-un asemenea mod incat imaginea prezentata noua, precum batranul, sa poata fi vazuta in mai multe moduri, pentru ca in cele din urma produc imagini multiple, adica un caine, fiecare dintre acestea fiind corecte.

Se pare ca imaginile de acest gen au intrigat cercetatorii din mai multe domenii diferite de-a lungul ultimelor o suta de ani. Oamenii de stiinta si psihologii nu pot sa-si dea seama exact cum functioneaza, ce parte a creierului nostru detine cheia pentru intelegerea acestor imagini sau de ce oameni pot sa treaca de la o imagine la alta in primul rand. Unii oameni nu pot face aceasta trecere deloc, ei va fie o imagine fie o alta, ceea ce adauga un plus de mister celui deja existent.