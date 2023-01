Berbec

Ti s-a deschis apetitul pentru cumparaturi, iar in acest weekend e posibil sa faci prapad in buget. Incearca sa fii cat poti de chibzuita, mai ales in conditiile in care in ultima perioada ai cheltuit destui bani.

Taur

Iti vei petrece intreg weekendul in compania unui membru al familiei si vei fi foarte incantata de asta. Ai ocazia sa inveti o multime de lucruri noi si ponturi extrem de utile in viata. Mai mult decat atat, legatura dintre voi va deveni mai stransa.

Gemeni

Exista riscul ca in aceste doua zile de weekend sa cheltui toti banii pe care i-ai economisit cu mult efort. Incearca sa fii cat poti de chibzuita si sa nu te lasi manipulata de nimeni din jurul tau. Cel mai important lucru este sa nu faci lucruri pe care nu ti le doresti!

Rac

Weekendul acesta ar trebui sa te concentrezi mai mult pe viata de familie si pe dragoste, mai ales daca in ultima perioada ai ignorat acest aspect al vietii tale. Nu lasa sa se instaleze raceala intre tine si partenerul tau doar pentru ca ati devenit siguri pe relatia voastra!

Leu

Incearca sa nu lasi impresia ca le esti superioara celor din jurul tau. In aceste zile iti poti face relatii noi care sa se transforme pe parcurs in prietenii adevarate. Nu da cu piciorul unor ocazii extraordinare de a face impresie buna in societate.

Fecioara

Esti pusa pe fapte mari in acest weekend si nu e de mirare ca te vei axa doar pe curatenie. Perioada sarbatorilor ti-a dat putin peste cap rutina, insa acum ai sansa de a recupera. O persoana draga ar putea sa se simta deranajata de deciziile tale.

Balanta

Weekendul acesta nu vei fi in stare de nimic, asa ca nu te apuca de nimic serios. Incearca sa te odihnesti si sa iti reincarci bateriile pentru perioada agitata care va urma la locul de munca. Nu ar strica sa mergi la spa sau sa iti gasesti o activitate care iti da o stare de bine.

Scorpion

Weekendul acesta trebuie sa eviti pe cat posibil sa iei decizii pripite. Cu toate ca ai probleme cu impulsivitatea, acum ai ocazia de a te schimba putin si de a avea mai mult control asupra actiunilor tale. O persoana apropiata iti va da sfaturi valoroase.

Sagetator

Weekendul acesta nu vei functiona sub presiune. Cu toate ca iti place cand cineva iti spune ce sa faci si cand sa faci, acum situatia e total schimbata. Ai nevoie sa fii lasata in voia ta pentru ca lucrurile sa iasa exact asa cum ti-ai dorit. Aceasta situatie se va regasi pe plan amoros, in special.

Capricorn

In acest weekend vei primi un cadou sau ti se va face o supriza de catre iubitul sau sotul tau. In orice caz, fie ca iti place sau nu, e important sa ii incurajezi acest obicei si sa ii apreciezi intentia. Cu subtilitatea, arata-i ce iti doresti data viitoare!

Varsator

In acest weekend vei primi multa atentia din partea unui barbat. Daca esti singura, acesti lucru pica numai bine. Insa daca nu, e posibil sa apara unele tensiuni in relatia ta actuala. Incearca sa respingi persoanele de sex opus care sunt prea insistente si care se fac ca nu inteleg atunci cand le transmiti un mesaj clar.

Pesti

Vei petrece clipe minunate alaturi de partenerul tau de viata in acest weekend. E posibil ca abia acum sa aveti ocazia sa va bucurati de intimitate dupa mult timp in care ati fost nevoiti sa fiti inconjurati si de alte persoane. Profita de aceste momente la maximum!

Sursă text: Eva.ro