BERBEC

Ziua aceasta va fi excelenta pentru tine, mai ales din punct de vedere financiar. Drept urmare, vei putea in sfarsit sa iti achizitionezi anumite lucruri mai costisitoare, si de ce nu, poate chiar sa iti cumperi un pachet de vacanta intr-o destinatie in afara tarii. Cu siguranta ca rudele tale vor fi incantate!

TAUR

Dimineata aceasta va fi destul de aglomerata pentru tine, mai ales daca ai lasat treburi nerezolvate la serviciu. Totusi, nu trebuie sa te ingrijorezi pentru ca sefii tai vor insarcina si alte persoane care sa te ajute. Trebuie doar sa fii receptiv/a si sa te inarmezi cu rabdare! Timpul le va rezolva pe toate!

GEMENI

Atmosfera de la locul de munca este din ce in ce mai tensionata si pare ca o parte din colegii tai vor sa te invinovateasca pentru anumite rateuri. Trebuie sa adopti o pozitie mai ofensiva pentru ca altfel, nu vei reusi sa faci fata asediului! Daca un superior iti va cere explicatii detaliate, spune tot ce stii fara a proteja pe cineva!

RAC

Partenerul tau de viata traverseaza o perioada mai dificila si daca nu va fi ajutat, s-ar putea sa intre in depresie. Incearca sa ii fi alaturi cu adevarat si sa afli care sunt nevoile sale reale! In niciun caz nu trebuie sa ramai pasiv/a, si sa speri ca totul se va rezolva de la sine!

LEU

Chiar daca nu ai timp suficient pentru a pune in practica toate ideile tale, macar o buna parte din acestea se concretizeaza. Iar asta ar trebui sa te incurajeze sa continui in aceeasi directie. Din fericire, partenerul tau este alaturi si iti ofera cele mai bune sfaturi. Asculta-l cu interes!

FECIOARĂ

Trebuie sa fii mult mai grijuliu/grijulie cu alimentatia pentru ca risti sa te imbolnavesti! Trebuie sa eviti excesul de orice fel si pe cat posibil, sa mananci echilibrat! In plus, in masura in care timpul iti permite, trebuie sa faci si exercitii fizice! O sa te simti obosit/a la inceput dar foarte curand te vei obisnui cu acest stil de viata mai activ!

BALANȚĂ

Astazi o sa reiei o discutie mai veche, ce ramasese cumva in coada de peste. Daca interlocutorul tau se teme sa isi asume raspunderea, trebuie sa iei tu taurul de coarne si sa stabilesti directia de urmat! Iar daca vei fi pus/a in fata unei situatii noi si dificile, bazeaza-te pe intuitie, de cele mai multe ori te-a scos basma curata!

SCORPION

Te confrunti cu probleme financiare? Nu te grabi sa ceri un credit ori alt gen de imprumut bancar! Sunt destui cei care te pot ajuta, fara sa iti impuna o dobanda! Analizeaza ofertele primite si alege-o pe cea mai avantajoasa pentru tine!

SĂGETĂTOR

O ruda mai indepartata te va aborda astazi si iti va cere sa faci un lucru aflat la limita legalitatii. Din fericire, esti destul de matur/a si stii cand e cazul sa spui STOP! Nu pune interesul altora deasupra interesului personal, altfel mai tarziu vei regreta!

CAPRICORN

Chiar daca va incepe mai greu pentru tine, aceasta zi se va dovedi a fi extrem de reusita pentru tine. Sunt mari sanse sa primesti o invitatie la un eveniment deosebit sau de ce nu, un castig dintr-o sursa neasteptata. In tot cazul, vei fi extrem de incantat/a si datorita acestui lucru, relatia ta amoroasa se va imbunatati!

VĂRSĂTOR

Te confrunti cu dureri serioase de cap si fara interventia unui medic, acestea nu vor disparea. Pastreaza-ti optimismul, chiar daca e o perioada mai dificila, totul se va solutiona favorabil pentru tine intr-un final.

PEȘTI

Atmosfera de la locul de munca incepe sa fie in sfarsit mai relaxata si din acest punct de vedere, simti o usurare imensa. Sigur, toata lumea ti-a spus ca nu trebuie sa te implici in detaliu in problemele de la job, dar chiar nu poti sa te abtii! Din fericire, ajutorul vine din exterior!